Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Туле

СБЕР ЕАПТЕКА открыла первую аптеку-хаб в Туле.

На торжественном открытии хаба присутствовали заместитель министра здравоохранения Тульской области в сфере цифровизации Владимир Захаров, заместитель управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк Виктор Науменко, директор Среднерусского региона компании СБЕР ЕАПТЕКА Анастасия Морозова.

В хабе покупатели могут приобрести не только лекарства и витамины, но и товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать самовывозом.

СБЕР ЕАПТЕКА планирует дальнейшее развитие в регионе. Уже сейчас в Туле и других городах области работают 37 пунктов самовывоза, где можно забрать заказ. До 2023 СБЕР ЕАПТЕКА планирует открыть еще 15 собственных пунктов самовывоза и 50 партнерских: возможность делать заказы в СБЕР ЕАПТЕКЕ появится у всех жителей Тульской области.

Открытие хаба в Туле: замминистра здравоохранения Тульской области в сфере цифровизации Владимир Захаров, замуправляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк Виктор Науменко, директор Среднерусского региона компании СБЕР ЕАПТЕКА Анастасия Морозова.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Туле – часть стратегии развития компании в регионах. В 2021 году хабы открылись в Воронеже, Астрахани, Волгограде, Калуге, Самаре, Пскове, Кемерове, Саранске, Волгограде, Белгороде, Иванове, Ярославле, Ульяновске, Ставрополе, Орле, Уфе, Курске, Махачкале и Йошкар-Оле. В 2020 году – в Казани.

Открытие хаба СБЕР ЕАПТЕКИ началось с благотворительной акции. Компания передала лекарства и товары для здоровья в пользу подопечных благотворительного фонда «Не молчи!», который содействует социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и оказывает поддержку их семьям.

Владимир Захаров, заместитель министра здравоохранения Тульской области в сфере цифровизации:

- Команда Сбера постоянно реализует новые цифровые инициативы. Все они направлены на то, чтобы клиентам банка, нашим жителям было проще и быстрее получить доступ к необходимым сервисам и услугам. Аналогичные задачи стоят и перед системой здравоохранения. Пациенты должны тратить минимум времени на запись к врачу, получение справки или рецепта. А в условиях сегодняшней эпидобстановки — как можно реже посещать поликлинику и получать большинство услуг из дома, онлайн.

Открытие хаба СБЕР ЕАПТЕКИ в Туле — это важный шаг на пути к цифровизации социальных услуг. Благодаря большому ассортименту, выстроенной логистической цепи и открытию нового хаба компания СБЕР ЕАПТЕКА позволит ускорить получение лекарств жителями Тулы. А удаленный заказ препаратов и доставка на дом помогут снизить количество контактов и снизить риски распространения коронавируса.

СБЕР ЕАПТЕКА планирует дальнейшее развитие в регионе.

Виктор Науменко, заместитель управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк:

- В экосистему Сбера входит широкий перечень сервисов, которые удовлетворяют потребности человека практически во всех сферах. СБЕР ЕАПТЕКА органично дополнила нашу экосистему. Помимо широкого ассортимента, ключевым преимуществом формата СБЕР ЕАПТЕКИ является доставка до дома – бесплатная и оперативная.

Сервис СБЕР ЕАПТЕКИ объединил главные ориентиры нашей компании – забота о здоровье людей с помощью создания технологичных сервисов и сотрудничества с надежными партнерами.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Туле – часть стратегии развития компании в регионах.

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

- Мы продолжаем развитие в регионах и рады запустить первый хаб в одном из старейших и красивейших городов России. Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жителям Тулы и Тульской области станет доступен широкий ассортимент современных лекарств и товаров для здоровья, который мы будем постоянно пополнять. СБЕР ЕАПТЕКА – это аптека будущего, наша цель – способствовать развитию цифрового здравоохранения в стране, и мы признательны правительству Тульской области за поддержку.

Аптека-хаб в Туле работает на ул. Калинина, 114. Это оживленная часть города с хорошей транспортной доступностью, благодаря чему СБЕР ЕАПТЕКА может обеспечить быструю доставку в любую часть города, а жителям будет доступен быстрый и удобный самовывоз.

Площадь хаба 614,5 кв. м, из них 30 кв. м. занимает торговый зал и 380 кв. м. отведено под хранение товаров. Хаб рассчитан на обработку около 600 заказов в день. Курьеры доставляют заказы на автомобилях.