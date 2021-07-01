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Происшествия1 июля 2021 9:23

Ранее судимая тулячка избивала свою годовалую дочь

Женщина уже была лишена родительских прав
Елена Иргиз
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Ранее судимая тулячка избивала свою годовалую дочь

Ранее судимая тулячка избивала свою годовалую дочь

Ранее судимая тулячка избивала свою годовалую дочь. Женщина уже была лишена родительских прав.

Предварительное расследование установило, что с февраля по апрель 2021 года в Туле на улице Ю.Фучика обвиняемая женщина находилась в квартире своего сожителя и неоднократно избивала свою дочь по голове и телу, а также кричала и ругалась на нее. При этом девочке, рожденной в 2020 году, едва ли исполнился год.

У 28-летней местной жительницы есть еще двое детей, но в отношении их она лишена родительских прав.

Преступное поведение тулячки обнаружилось в апреле 2021 года, когда по вызову соседей на шум и крики из соседней квартиры приехала полиция и медсестра. На теле младенца нашли разные повреждения. Девочку забрали у матери и отправили в больницу.

Следователи завершили расследование уголовного дела, его материалы переданы в суд. Саму же горе-мать арестовали.

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