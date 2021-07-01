Ранее судимая тулячка избивала свою годовалую дочь

Ранее судимая тулячка избивала свою годовалую дочь. Женщина уже была лишена родительских прав.

Предварительное расследование установило, что с февраля по апрель 2021 года в Туле на улице Ю.Фучика обвиняемая женщина находилась в квартире своего сожителя и неоднократно избивала свою дочь по голове и телу, а также кричала и ругалась на нее. При этом девочке, рожденной в 2020 году, едва ли исполнился год.

У 28-летней местной жительницы есть еще двое детей, но в отношении их она лишена родительских прав.

Преступное поведение тулячки обнаружилось в апреле 2021 года, когда по вызову соседей на шум и крики из соседней квартиры приехала полиция и медсестра. На теле младенца нашли разные повреждения. Девочку забрали у матери и отправили в больницу.

Следователи завершили расследование уголовного дела, его материалы переданы в суд. Саму же горе-мать арестовали.