АО «Тулажелдормаш» одно из старейших тульских предприятий, в очередной раз подтвердило качество выпускаемой продукции

Сегодня благодаря высокому профессионализму конструкторов, инженеров, рабочих, грамотным управленческим решениям, широкому внедрению передовых технологий, АО «Тулажелдормаш», входящее в инжиниринговый холдинг «Группа ПТК», уверенно развивается, выпускает технику и оборудование для строительства и содержания железнодорожных путей, реализует крупные инвестиционные проекты.

Инновации и надежное партнерство

- 2020 год прошел для нас весьма успешно. Мы фактически увеличили объем выпуска продукции до 5,3 миллиардов рублей, - рассказывает исполнительный директор АО «Тулажелдормаш» Павел Дремов. - Летом прошлого года наше предприятие в целях повышения имиджа организации наравне с российскими и зарубежными партнерами успешно прошло сертификацию на соответствие разработанной системы менеджмента бизнеса требованиям международного стандарта.

А вот начало нынешнего года принесло с собой ряд сложностей, в первую очередь, объяснимых затянувшейся пандемией. Вместе с тем, ко второму полугодию мы вновь начали наращивать объемы. Поставили задачу освоить стабильный выпуск пяти единиц новой техники, входящей в универсальный путевой комплекс. Так что можно смело сказать, что тульская земля славится не только своими самоварами и пряниками, но и высококачественной эффективной путевой техникой, которая сегодня востребована на железных дорогах только России. «Тулажелдормаш» стал одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры страны.

Наша новая путевая машина сегодня занесена в Книгу рекордов России по скорости прохождения. Комплекс ЩОМ-2000 в режиме спаренной работы двух секций достигает рабочей скорости 765 метров в час. Была подтверждена возможность работы машины выше паспортных характеристик. До нас никому еще не удавалось достичь таких показателей. И это не предел. Сегодня мы уже с уверенностью смотрим в будущее и до конца текущего года, и на 2022-й. В немалой степени это заслуга того, что мы входим в холдинг ПТК. У нас получается полный цикл: мы производим технику, у нас есть подразделение по ее эксплуатации, ремонту.

Создание научно-производственного комплекса в сфере железнодорожного машиностроения позволяет поступательно модернизировать предприятие, увеличивать его производственные мощности и выпускать высокопроизводительные «умные» путевые машины для внедрения цифровых технологий содержания и ремонта инфраструктуры, которые будут интегрированы в концепцию цифровой трансформации ОАО «РЖД».

Только в прошлом году мы добились снижения себестоимости по прямым затратам на 150 миллионов рублей за счет внедрения новых перспективных технологий, в том числе предложенных нашими собственными работниками предприятия.

Кстати, сейчас мы готовимся к глобальной реконструкции завода. Мы уже подыскиваем партнера из числа строительных организаций, вышли на этап проектирования так называемого цифрового завода.