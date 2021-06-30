Авторы лучших идей получили возможность лично представить свои инициативы главе региона Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области предлагают создать велохайвей. Эту и другие темы, связанные с формируемой Программой развития Тульской области, обсуждались на встрече Губернатора с авторами народных инициатив.

Работа над созданием региональной стратегии на предстоящие пять лет ведется с весны, и это стало большим командным делом – в процесс активно включились жители региона, эксперты, политики и общественники.

Мнением по обсуждаемой велотематике также поделился председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Воробьев Фото: материалы пресс-служб

Во всех муниципальных образованиях были проведены стратегические сессии, заседания тематических рабочих групп по обсуждению предложений в новую Программу развития, были собраны предложения на счетных участках. Для того, чтобы получить еще больший срез актуальных вопросов и предложений от туляков, в апреле Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тульской области» был запущен сайт программа71 https://program71.ru/. За время приема предложений на сайте опубликованы более 800 инициатив, которые поддержали более 100 тысяч человек.

Авторы лучших идей получили возможность лично представить свои инициативы главе региона. Евгений Шведков из Новомосковска, например, рассказал о концепции по развитию велоинфраструктуры в Тульской области и созданию тематических веломаршрутов.

По задумке авторов проекта, хайвей «Лев Толстой» протяженностью примерно 21 км должен соединить общественные пространства на пути от кремля до музея заповедника «Ясная Поляна». А маршрут «Дон» в Новомосковске предусматривает создание велотрассы, соединяющей детский и Центральный городской парки.

– В рамках данного проекта мы предлагаем качественное преобразование городской среды, – рассказал Евгений Шведков. – Это позволит обеспечить доступ жителям Тулы, Новомосковска и других городов региона к интеграции велотранспортной инфраструктуры в общественные пространства городов. В предложенных маршрутах соединены уже существующие замкнутые велодорожки в городах и предполагается их вывод на другие общественные пространства. В проекте хайвея предусмотрены обособленные, специальным образом отделенные велодорожки, которые где-то идут по проезжей части, где-то по пешеходной зоне, где-то совместно.

Для реализации проекта необходима более детальная проработка расположения маршрута (организация пересечений проезжей части, специальных переездов и переходов со светофорами). Создание такого велохайвея приведет к расширению городской инфраструктуры: велопаркинги, велошеринги, велокафе; к разгрузке интенсивного движения по проспекту в направлении Ясной Поляны, Косой Горы.

Алексей Дюмин поблагодарил участников встречи за продуктивный диалог, активную гражданскую позицию и неравнодушие Фото: материалы пресс-служб

По словам члена Экспертного совета, Президента «Федерации велосипедного спорта Тульской области» Валерия Гриньковского, в России потенциал велосипедного транспорта не используется в полной мере, и по большому счёту велокультура в нашей стране находится в стадии становления. Несмотря на это, всё больше людей выбирают велосипед не только для прогулок, но и для передвижения по городу. Создавая проверенные маршруты и соответствующую велоинфраструктуру, можно получить от велопоездок только пользу и для велосипедистов, и для общества.

Мнением по обсуждаемой велотематике также поделился председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Воробьев:

– Развитие спорта и забота о здоровье людей – наши приоритеты. Тульское региональное отделение партии «Единая Россия» реализует в области много проектов, и очень востребованы у жителей те, что связаны с физкультурой и спортом. Практически 7 тысяч человек из 80 тысяч голосовавших на сайте поддержали предложение о создании велохайвея в Туле и в Новомосковске. Но, помимо этого масштабного проекта, на сайте есть и другие предложения, так или иначе связанные с созданием велоструктуры. Это говорит об актуальности темы. В связи с этим родилось конкретное предложение. На нашей партийной площадке создать рабочую группу с участием специалистов профильных органов исполнительной власти, экспертов, представителей велосообщества, чтобы детально проанализировать все предложения, разработать программу развития инфраструктуры велоспорта в регионе, подготовить нормативную базу, если необходимо, – законодательные инициативы.

Николай Воробьев также проинформировал, что в Туле и Новомосковске с привлечением активистов партии и экспертов Тульского государственного университета проведена трассировка маршрута. Уже состоялись предварительные переговоры с потенциальными инвесторами. По предварительной оценке, стоимость подготовки проектно-сметной документации может составить около 10 млн рублей.

Алексей Дюмин поддержал предложение велосообщества и поручил правительству Тульской области принять участие в рабочей группе. Губернатор поддержал предложение велосообщества, отметив, что его реализация будет способствовать одновременно формированию здорового образа жизни и созданию современной городской среды.

Дарья Власова предложила создать в Парке обороны Тулы в поселке Мясново парк культуры и отдыха. Сейчас в парке нет детских и спортивных площадок, обустроенной территории для прогулок с детьми.

Алексей Дюмин поручил министерству природных ресурсов и экологии региона совместно с администрацией Тулы составить план развития парка и начать работы по его благоустройству уже в следующем году.

Александр Кочетов из Новомосковска предложил построить мини-котельную для обслуживания ДЮСШ №1 и капитально отремонтировать бассейн в ней. Это единственный муниципальный бассейн, который пришел в непригодное состояние.

Алексей Дюмин поддержал предложение Александра Кочетова и поручил региональному министерству спорта совместно с администрацией Новомосковска проработать этот вопрос.

Елена Болтуева выступила с предложением о строительстве школы в Петровском квартале, так как сейчас детей приходится возить в поселки Мясново или Рассвет.

Алексей Дюмин подчеркнул, что новые жилые районы должны быть обеспечены социальной инфраструктурой. Губернатор поручил министерству финансов и министерству образования проработать вопрос в кратчайшие сроки.

Сергей Поддубиков предложил построить ФОК с бассейном в Заокском районе, так как для занятий спортом и плаванием детям приходится ездить в Малахово, Пущино или Серпухов.

Глава региона отметил, что для финансирования строительства ФОКа можно использовать различные механизмы – федеральные и региональные ресурсы, инструменты государственно-частного партнерства. Он поручил министерству экономического развития совместно с минспорта предоставить варианты реализации проекта.

Галина Кызина предложила построить мост и обустроить набережную у пруда в Дубне. Территория усадьбы Мосоловых восстановлена, а другая половина исторического центра поселка нуждается в благоустройстве.

Алексей Дюмин отметил, что реализация этого проекта повысит туристическую привлекательность Дубны и даст импульс развитию всего муниципалитета.

Алексей Дюмин поблагодарил участников встречи за продуктивный диалог, активную гражданскую позицию и неравнодушие. Губернатор подчеркнул, что все предложения будут проанализированы и в том или ином виде найдут отражение в Программе развития.