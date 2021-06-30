Коронавирус в Тульской области, последние данные на 30 июня 2021 года: заболели еще 158 человек Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Тульской области выявлено еще 158 случаев заражения коронавирусом среди жителей региона. Общее число заболевших с начала пандемии - 42 770.

Большая часть из них - 39 301 пациент - с болезнью справились. За сутки таких отмечается 59 человек.

К сожалению, COVID-19 привел к смерти 2 213 жителей Тулы и области за весь отслеживаемый период. У большинства из них были хронические заболевания, на которые вирус дал осложнения. За прошедшие сутки скончалось 5 больных из разных районов области.