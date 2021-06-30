«Новые люди» в мире политики: блогер из Тулы победил на шоу «ДебатыКандидаты». Фото: материалы пресс-служб

По итогам зрительского голосования победителем проекта, организованного партией «Новые люди», стал наш земляк – блогер Владимир Алексеев. Вместе с тремя другими конкурсантами, отобранными жюри, он будет выдвинут в качестве кандидата «Новых людей» на выборах в Государственную Думу. Партия выделила туляку 10 миллионов рублей на предвыборную кампанию. Однако оплачивать агитацию он все равно будет из своего кармана. Почему Владимир пошел на это? Узнаете, дочитав до конца статьи.

В большую политику – без масок и «понтов»

Узнав о проекте партии «Новые люди», Владимир сразу решил принять в нем участие. Заявки на конкурс отправили больше трех тысяч человек, но только 30 из них в итоге были отобраны жюри. В свой первый день на шоу блогер плотно пообщался с остальными членами пробившейся на проект «команды мечты». И тем же вечером его маме пришло «полное оптимизма» сообщение: «Рядом со мной 29 крутых личностей, и я, скорее всего, вылечу». В итоге туляк финишировал одним из первых, оставив за плечами вереницу фаворитов конкурса.

«Новые люди» в мире политики: блогер из Тулы победил на шоу «ДебатыКандидаты». Фото: материалы пресс-служб

Рецепт «чуда на льду Ютубе» оказался достаточно прост. Вместо вальяжно мужчины в изысканной тройке, чей галстук по цене раз в пять превышает среднюю зарплату по региону, люди увидели спортивного парня в джинсах и балахоне. И это не было предвыборным аттракционом в духе «миллиардер по привычке зашел в магазинчик за углом купить десяток яиц». Вместо старательно разукрашенной маски зрителям открылось лицо живого человека. Который, в отличие от вросших в свои кресла чиновников, знает цену своему слову и не имеет привычки заваливать людей обещаниями на 20 лет вперед.

Скупой на слова и всегда готовый делом помочь окружающим, тульский блогер вскоре стал одним из самых популярных участников проекта. Его успеху способствовал и категорический отказ плести интриги. Когда накануне разделения участников на команды Владимиру предложили стать «кротом» в стане врага, наш земляк единственный раз на проекте позволил себе резкие слова. «Я не крыса» - отчеканил он, и в глазах зрителей это лишь добавило очков в его «копилку достижений».

«Новые люди» в мире политики: блогер из Тулы победил на шоу «ДебатыКандидаты». Фото: материалы пресс-служб

Умей держать удар

Открытость и прямота туляка, как и нежелание обращать общение с людьми в обмен едкими замечаниями, не раз оборачивались для него тяжелыми испытаниями. «Новые люди» отнеслись к задаче отбора участников со всей серьезностью, и в ходе шоу конкурсантов не раз символически «бросали под танки».

Так, Владимиру пришлось участвовать в хейт-батле (назвать это «моральное избиение» дебатами не поворачивается язык) с Ксенией Собчак. К моменту начала «обмена любезностями» теледива уже успели побывать под градом не самых приятных вопросов от участников шоу (что входило в условия задания), и потому ни в чем себе не отказывала. Бывшая ведущая «Дома-2» сказала немало теплых слов об образе жизни Владимира, качестве его блога и даже внешнем виде оппонента. Временами казалось, что с языка Ксении буквально капает яд. Однако ей так и не удалось спровоцировать туляка на ответный укол.

Собчак не учла одного: ей противостоял один из самых добрых блогеров Тулы.

Добро – это модно

Местным бабушкам давно известно: если вы встретили на улице загорелого улыбающегося и татуированного парня с комплекцией, приближающейся к габаритам Шварценеггера, это к добру. Разрушая стереотип о том, что «добро – это не модно», Владимир уже который год поднимает сотни тысяч просмотров на «социальных» видео.

Немалая их часть снимается спонтанно. Бабушка стоит перед аптекой и, вздыхая, пересчитывает мелочь. Пенсионер, понурив плечи, опускает руку, протянутую к упаковке конфет, и направляется к кассе с буханкой хлеба и бутылкой дешевого молока. Так начинаются многие видео, размещенные на канале Владимира Алексеева. Обычный поход в магазин волей случая превращается для блогера в съемки нового ролика, в конце которого нагруженный пакетами и сумками Владимир провожает свою «жертву» домой. Иногда этому предшествует «разъяснительная работа»: людям приходится объяснять, что блогер-миллионник не пытается их обмануть либо зло пошутить. Как отмечает сам Владимир, люди стали настолько бояться мошенников, что перестали верить в доброту. И потому он так упорно пытается доказать землякам, что делать добро – приятно и несложно.

Кому-то помощь блогера вернула веру в людей, кому-то – зрение и возможность ходить. Уже во время пребывания на проекте Владимир, как потенциальный кандидат от партии, помог вернуть зрение одинокому старику, которого катаракта обрекла на слепоту и пребывание в стенах дома милосердия. Вскоре после этого блогеру пришлось спасать другого инвалида, оставшегося без ноги. Из-за отсутствия документов чиновники, свято верящие в принцип «без бумажки ты букашка», отказывались помочь ему. Владимиру удалось привести бюрократов в чувства, и теперь инвалид уже считает дни в ожидании того момента, когда получит заказанный специально для него протез.

Ключи в светлое будущее

Когда блогеру стало известно о победе на шоу, он уже точно знал, на какие нужды уйдут деньги, полученные в виде помощи от партии «Новые люди». Еще до финала проекта его участники посетили аварийное общежитие, которое местные чиновники обещали расселить еще со времен, когда на сборную России по футболу возлагали хоть какие-то надежды.

«Новые люди» в мире политики: блогер из Тулы победил на шоу «ДебатыКандидаты». Фото: материалы пресс-служб

Отсыревшие от слова «совсем» стены, покрытые язвами черной плесени, неработающая канализация и «благоухающая» выгребная яма в подвале – в таких условиях жили обитатели этого здания, даже воздух котороно был пропитан «безнадегой». Вишенкой на торте были суммы, указанные в квитанциях за услуги ЖКХ. Меняющиеся чуть ли не каждый месяц управляющие компании заботливо присылали жильцам платежки на 9 тысяч рублей.

Владимир мог пообещать «разобраться». Обратиться в прокуратуру и помочь обитателям ветхого общежития подать заявление в суд, после чего исчезнуть из их жизни со словами «Дальше мои полномочия все».

Но блогер не стал изображать решение проблемы. Он пообещал помочь, и сдержал свое слово. Вместе с другим победителем проекта – краснодарским юристом Виталием Кацко – Владимир направил все выигранные деньги на покупку квартир для обитателей общежития. Уже вскоре каждый из них получит ключи от нового дома.

По словам Владимира Алексеева, это решение далось ему без долгих раздумий. Политика для него – это люди и общение с ними, а не способ заработать еще больше денег.

Блогер намерен продолжить сотрудничество с партией, и она готова оказать поддержку его проектам. Как было заявлено, решение кандидата отправить «предвыборные деньги» на помощь нуждающимся партия целиком разделяет и поддерживает.