В Туле в одном из пунктов вакцинации закончилась вакцина Фото: Алексей ФОКИН

В пункте вакцинации в ТЦ «Гостиный двор» закончилась вакцина: по словам очевидцев, прививок не хватило около 50 желающим. Некоторые из них ждали своей очереди несколько часов.

Министерство здравоохранения пояснило, что уже завтра в регион поступит большая партия вакцины. Врачи также советуют записываться на прививку заранее, чтобы не ждать в очередях.

Напомним, что сделать прививку от коронавируса можно в 54 пунктах, открытых в Тульской области.