Туляки выстроились в огромные очереди за прививкой от коронавируса: прошел слух о заканчивающейся вакцине

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В тульских пунктах вакцинации собираются огромные очереди. Так, в настоящее время около 200 человек стоит у дверей прививочного кабинета в «Гостином дворе». Причиной тому стал слух о том, что в Тульской области заканчивается вакцина от коронавируса.

Количество желающих привиться от COVID-19 возросло настолько, что работникам торгового центра пришлось развести потоки людей специальными ограждениями - люди иначе не соблюдали социальную дистанцию.

Региональное министерство здравоохранения прокомментировало «Комсомольской Правде» эту ситуацию так: «Вакцины достаточно, сегодня ночью в регион поступит крупная партия препарата».