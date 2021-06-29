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Здоровье29 июня 2021 15:44

Туляки выстроились в огромные очереди за прививкой от коронавируса: прошел слух о заканчивающейся вакцине

В некоторых местах очереди достигают нескольких сотен человек
Елена Иргиз
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Кадр из видео

Кадр из видео

В тульских пунктах вакцинации собираются огромные очереди. Так, в настоящее время около 200 человек стоит у дверей прививочного кабинета в «Гостином дворе». Причиной тому стал слух о том, что в Тульской области заканчивается вакцина от коронавируса.

Количество желающих привиться от COVID-19 возросло настолько, что работникам торгового центра пришлось развести потоки людей специальными ограждениями - люди иначе не соблюдали социальную дистанцию.

Региональное министерство здравоохранения прокомментировало «Комсомольской Правде» эту ситуацию так: «Вакцины достаточно, сегодня ночью в регион поступит крупная партия препарата».

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