Коронавирус в Тульской области, последние данные на 29 июня 2021 года: еще 154 выявленных случая

При этом зафиксировано 6 летальных исходов
Фото: Алексей ФОКИН
За минувшие сутки в Тульской области еще 154 челвоека заболели коронавирусом. При этом за прошедшую неделю этот показатель превысил 1000 человек - 1118 жителей региона. Инфекция обошла только Воловский и Тепло-Огаревский районы.
Выздоровели при этом только 509 жителей Тулы и области, из них 61 - за последние сутки. Также пандемию не пережили 48 человек, шестеро скончались за последние 24 часа.
Всего с марта 2020 года в области выявлено 42 612 случая заражения, 39 242 человека выздоровели, 2 208 - скончались.