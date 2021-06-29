Коронавирус в Тульской области, последние данные на 29 июня 2021 года: еще 154 выявленных случая

При этом зафиксировано 6 летальных исходов Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Тульской области еще 154 челвоека заболели коронавирусом. При этом за прошедшую неделю этот показатель превысил 1000 человек - 1118 жителей региона. Инфекция обошла только Воловский и Тепло-Огаревский районы.

Выздоровели при этом только 509 жителей Тулы и области, из них 61 - за последние сутки. Также пандемию не пережили 48 человек, шестеро скончались за последние 24 часа.

Всего с марта 2020 года в области выявлено 42 612 случая заражения, 39 242 человека выздоровели, 2 208 - скончались.