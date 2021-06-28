То, что всегда забываем: список дел и вещей, которые надо взять в отпуск за город. Фото: материалы пресс-служб

Оставляя городскую квартиру на долгое время, не забудьте сделать несколько важных вещей. Перекройте воду, отключите электричество, освободите и помойте холодильник. Проверьте окна и форточки – их необходимо закрыть. Уберите с подоконников все, что может опасно нагреться – например, стеклянные бутылки, и вещи, которые могут выгореть – тканевые подушки, фотографии, книги. Проверьте все «платежки» за коммунальные услуги и, если что-то оплатить забыли, – оплатите, тем более что это можно легко и просто сделать через онлайн-банк. Не лишним будет предупредить соседей или старшего по дому о том, что вас долгое время не будет дома и оставить свои контакты для экстренной связи.

Покупки в дорогу:

Прежде чем отправитесь в путь, уточните обстановку «на местности» - открыты ли продуктовые магазины и аптеки, осуществляется ли в ваш «дачный» район доставка продуктов. Захватите с собой запасы еды на первое время. Если вы еще не выбирались на дачу, обязательно возьмите воду на первые несколько дней из расчета 4-5 литров на человека в сутки: режим водоснабжения зимой и в дачный сезон могут отличаться во многих СНТ. Поэтому лучше подстраховаться. Для удобства перед поездкой закажите доставку. В гипермаркетах Перекресток или Metro – продукты, в сервисе Apteka.ru – необходимые лекарства. Если вы уезжаете с животным – позаботьтесь и о нем. Например, интернет-магазин Zoo71 от 1000 рублей – привезет заказ бесплатно.

Интернет и ноутбук

Планируя много времени провести вне города, не «жгите» мосты и не оставайтесь без связи. Только если временная жизнь отшельника не ваша цель. Вне города может потребоваться удаленно поработать, связаться с близкими, заказать продукты и просто организовывать вечерний досуг и развлечения. Если смартфона вам маловато – подключите интернет для ноутбука. Кабель тянуть «в поля» не придется. Чтобы интернета хватило на всех членов семьи, и он не заканчивался, есть специальный тариф с безлимитным интернетом – «Для ноутбука», который запустила компания МТС. Его преимущество в том, что в качестве бонуса предусмотрено подключение онлайн-кинотеатра KION, с подборкой различных фильмов и мультфильмов. Все что нужно – модем и сим-карта с тарифом. Даже если вы на даче останетесь на все три летних месяца, на семейные вечера вам хватит фильмов и сериалов, а с интернетом без проблем можно продолжить удаленную работу и даже учебу.

Забота о здоровье:

За городом не стоит забывать о здоровье и безопасности. Ранним летом еще высока активность клещей, - возьмите с собой репелленты, а после лесных прогулок тщательно осмотрите себя. Если все-таки клещ укусил, не паникуйте и отвезите вредителя в больницу, где проверят его инфекционность. Исследовать клеща можно в микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (г. Тула, ул. Оборонная 114 т.37-39-56), ежедневно. Обратитесь к врачам в онлайн-формате, если вам «только спросить» и неудобно выбираться в город. В приложении SmartMed можно проконсультироваться с нужным врачом, обсудить волнующие вас симптомы или проверить результаты анализов. Кроме того, сохраните в память смартфона номера экстренных служб: спасательные службы 112, скорая номеру 03, единый канал помощи – 02.

Хорошего отдыха!