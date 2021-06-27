Коронавирус в Тульской области, последние данные на 27 июня 2021 года: заболело еще 147 человек

Количество заразившихся в сутки увеличилось на 4 человека Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным регионального оперативного штаба в Тульской области коронавирус выявили еще у 147 жителей региона. Это на 4 человека больше, чем за предыдущие сутки.

При этом больничные закрыли всего 58 жителей Тулы и области, а летальных исходов отмечается - 7.

Всего с начала пандемии COVID-19 официально подтвердили у 42 308 человек, 39 121 из них с болезнью справился, а 2 196 скончались от осложнений на хронические заболевания.