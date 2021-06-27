Метеопредупреждение: в Тульской области сохраняется аномальная жара и высокая пожароопасность

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В Тульской области 27-28 июня метеорологи прогнозируют сильную жару с превышением на 7-12 градусов климатической нормы. Кроме этого, 27 июня на территории региона ожидается высокая степень пожароопасности 4 класса.
В связи с этим спасатели напоминают жителям и гостям области несколько правил безопасности.
При жаре:
- носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;
- избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
- употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.
При высокой степени пожароопасности запрещается:
- пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
- поджигать сухую траву: огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
- позволять детям играть со спичками;
- сжигать собранный после уборки мусор и сухую траву;
- курить в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов;
- бросать непогашенные спички, окурки;
- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
В такой период необходимо:
- своевременно очищать прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
- иметь дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель или емкость с водой.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".