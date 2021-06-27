Метеопредупреждение: в Тульской области сохраняется аномальная жара и высокая пожароопасность

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В Тульской области 27-28 июня метеорологи прогнозируют сильную жару с превышением на 7-12 градусов климатической нормы. Кроме этого, 27 июня на территории региона ожидается высокая степень пожароопасности 4 класса.

В связи с этим спасатели напоминают жителям и гостям области несколько правил безопасности.

При жаре:

- носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;

- избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;

- употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

При высокой степени пожароопасности запрещается:

- пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

- поджигать сухую траву: огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;

- позволять детям играть со спичками;

- сжигать собранный после уборки мусор и сухую траву;

- курить в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов;

- бросать непогашенные спички, окурки;

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В такой период необходимо:

- своевременно очищать прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

- иметь дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель или емкость с водой.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".