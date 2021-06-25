Нацпроект «Производительность труда»: Практика «Готэк-Центр» признана лучшей

АО "Готэк-Центр" - активный участник национального проекта "Производительность труда" в Тульском регионе.

Наш регион однозначно в числе лучших. Это и не удивительно – в нацпроекте «Производительность труда» предприятия Тульской области принимают активное участие не первый год.

Организаторы форума серьезные: Министерство экономического развития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области. Среди участников руководители крупных компаний, институтов развития, представители органов власти.

Знай наших!

По итогам мероприятия лучшей практикой признано типовое решение «Повышение производительности труда», сформированное ФЦК на базе новомосковской компании АО «Готэк-Центр». Предприятие входит в группу предприятий «Готэк» - одного из крупнейших холдингов страны по производству упаковки.

Директор АО «Готэк-Центр» Андрей Куров.

- На форуме такого высокого уровня Тульская область в очередной раз показала себя очень достойно, - отметил директор Фонда развития промышленности Тульского региона Дмитрий Пронин. – Региону есть, чем гордиться. Применение решения, разработанного и внедренного на новомосковском предприятии «Готэк-Центр» может быть успешно транслировано на другие предприятия отрасли, что позволит в короткий срок повысить выработку при производстве картонной упаковки на 30-50%, - подчеркнул директор Фонда развития промышленности Тульского региона Дмитрий Пронин.

Отметим, что уже с августа 2021 года на ИТ-платформе «Производительность.рф» предприятиям будет доступен инструмент сравнения своей производственной системы с другими компаниями отрасли. При этом платформа предложит лучшие отраслевые решения, чтобы предприятие быстро смогло нарастить производительность труда. Согласитесь, ценное и полезное взаимодействие.

- Мы рады высокой оценке нашей работы на федеральном уровне, - прокомментировал директор АО «Готэк-Центр» Андрей Куров. - «Готэк-Центр» уже несколько лет реализует в регионе нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Новые подходы меняют не только нормы корпоративной культуры, принципы работы всего коллектива, но и делают «Готэк-Центр» по-настоящему клиентоориентированной компанией.

- Андрей Николаевич, как можно коротко охарактеризовать производственную систему АО «Готэк-Центр»?

- Это система, ориентирующаяся на вовлечение персонала в процесс непрерывных улучшений с главной целью: повышение эффективности производства, в том числе путем устранения всех видов потерь, создание ценности для клиента в виде комплексных решений их вопросов.

АО "Готэк-Центр" - залог успеха в четкой и слаженной работе всей команды.

Новый взгляд

- Наше производство уверенно можно назвать инновационным в своей отрасли, - говорит Андрей Куров. - Мы решили по-новому посмотреть на то, чем является упаковка для клиента. Изменения в подходе: стандартная форма коммуникаций с клиентами «Техзадание – реализация» уже не эффективна. Мы пошли по другому пути, когда основой становится сотрудничество между заказчиком и производителем. Такой формат помогает лучше понять потребности клиента и быстрее предложить верное решение.

Мы формируем открытое и непрерывное сотрудничество с клиентом, генерируются и воплощаются совместные полезные идеи. Наша упаковка сделана вместе с ним, в едином информационном поле, учитывает потребности всего жизненного цикла и обладает дополнительной ценностью для нашего клиента.

АО «Готэк-Центр - инновационное производство в своей отрасли.

- Новые подходы меняют принципы работы всего коллектива?

- Безусловно. Залогом успешной реализации принципа клиентоориентированности является общая вовлеченность в процесс - от руководства до рядового сотрудника. Это подход превращает коллектив в команду, знающую и принимающую ценности компании, работающую на результат. Для нас нет малых и крупных заказов, для нас есть задача, которая требует максимально эффективного решения. Сотрудники осознают важность и ценность каждого проекта. В любом подразделении мы привыкли открыто говорить о возможностях по совершенствованию деятельности компании.

Участие в нацпроекте «Производительность труда» - дело ответственное и нужное прежде всего нам, как компании, которая постоянно ищет новые решения, растет и развивается. В итоге мы получили бесценный опыт, у нас есть что показать и чем поделиться с коллегами. Но при этом повышение производительности труда – не самоцель! Мы смотрим гораздо дальше: новые подходы сделали нас ближе к клиентам, которых становится все больше в масштабе России, и которые ценят стабильное и эффективное взаимодействие с АО «Готэк-Центр».

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