Коронавирус в Тульской области на 25 июня 2021 года: от заболевания скончалось еще 7 человек

В Тульской области за последние сутки от осложнений коронавируса скончалось 7 человек Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за последние сутки от осложнений коронавируса скончалось 7 человек. Это жители разных городов и районов региона.

Смертность от инфекции, к сожалению, стабильно растет. На данный момент пандемию не пережили 2 184 человек с весны 2020 года.

Также отмечается еще 140 выявленных случаев заболевания за минувшие сутки. В связи с увеличением количества зараженных в области введены новые ограничения.