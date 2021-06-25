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Здоровье25 июня 2021 11:45

Коронавирус в Тульской области на 25 июня 2021 года: от заболевания скончалось еще 7 человек

При этом заразилось еще 140 жителей региона
Елена Иргиз
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В Тульской области за последние сутки от осложнений коронавируса скончалось 7 человек

В Тульской области за последние сутки от осложнений коронавируса скончалось 7 человек

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за последние сутки от осложнений коронавируса скончалось 7 человек. Это жители разных городов и районов региона.

Смертность от инфекции, к сожалению, стабильно растет. На данный момент пандемию не пережили 2 184 человек с весны 2020 года.

Также отмечается еще 140 выявленных случаев заболевания за минувшие сутки. В связи с увеличением количества зараженных в области введены новые ограничения.

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