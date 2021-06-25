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Здоровье25 июня 2021 11:12

Пункт вакцинации в ТЦ «Гостиный двор» продолжает работу в штатном режиме

С 25 июня торговый центр временно закрыт
Игорь КОПЫТОВ
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Пункт вакцинации в ТЦ «Гостиный двор» продолжает работу в штатном режиме

Пункт вакцинации в ТЦ «Гостиный двор» продолжает работу в штатном режиме

Фото: материалы пресс-служб

Пункт вакцинации на 3 этаже торгового центра продолжает работу в штатном режиме - ежедневно с 10 до 19 часов. Для желающих сделать прививку открыт вход в торговый центр со стороны улицы Тургеневская.

Напомним, по итогам проверки специалистами Роспотребнадзора деятельность самого торгового центра временно приостановлена в связи с нарушением требований санитарного законодательства. Документы переданы в суд.

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