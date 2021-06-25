Два новых коронавирусных госпиталя откроются 28 июня в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Так, в связи с ростом числа пациентов с коронавирусом на базе санатория «Слободка» будет вновь открыт ковидный госпиталь. Он станет подразделением Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина. Стационар развернут на базе 5-этажного корпуса и рассчитан на прием 170 пациентов с легким и среднетяжелым течением заболевания.

Также с 28 июня начнет прием пациентов госпиталь на базе областной клинической больницы № 2.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе развёрнуто 1226 коек, а в ближайшее время добавятся еще 514.