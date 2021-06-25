Тульский миллионер по случаю отправится в колонию на 6 лет Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили местного жителя, получившего несколько миллионов в результате ошибки банка. Теперь мужчина отправится в колонию на несколько лет.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 1 июня 2020 года около 21:30 обвиняемый, воспользовавшись технической ошибкой в приложении банка ВТБ 220 раз провел транзакции на карту, открытую на его имя в том же банке. При этом деньги на новую карту зачислялись, но с первоначального счета не списывались.

Всего подсудимому удалось перевести 95 224 570 рублей. На полученные таким образом деньги обвиняемый купил три квартиры, две иномарки и путевки для отдыха. Часть денег он возместил в ходе расследования — 39 161 919 рублей 74 коп.

Суд признал туляка виновным в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере и приговорил его к 6 годам колонии общего режима.

Осужденного арестовали в зале суда. Также в пользу банка взыскали с фигуранта дела 56 082 650 рублей 26 копеек. На принадлежащее ему имущество наложен арест.