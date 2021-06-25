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Здоровье25 июня 2021 9:44

Мобильный коронавирусный госпиталь появится в Тульской области

В Туле к борьбе с коронавирусом подключились вооруженные силы
Игорь КОПЫТОВ
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Мобильный коронавирусный госпиталь появится в Тульской области

Мобильный коронавирусный госпиталь появится в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Западный военный округ развернет полевой многопрофильный мобильный госпиталь в Тульской области для оказания помощи больным с коронавирусом. Рассчитан он на 100 койко-мест. Мобильный госпиталь перебрасывается в регион в соответствии с решением министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В составе медицинского подразделения будут 133 специалиста, в том числе, врачи-инфекционисты и реаниматологи.

Колонна из 43 единиц техники уже пришла своим ходом из подмосковного Алабино. Полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений развернут в кратчайшие сроки.

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