Мобильный коронавирусный госпиталь появится в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Западный военный округ развернет полевой многопрофильный мобильный госпиталь в Тульской области для оказания помощи больным с коронавирусом. Рассчитан он на 100 койко-мест. Мобильный госпиталь перебрасывается в регион в соответствии с решением министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В составе медицинского подразделения будут 133 специалиста, в том числе, врачи-инфекционисты и реаниматологи.

Колонна из 43 единиц техники уже пришла своим ходом из подмосковного Алабино. Полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений развернут в кратчайшие сроки.