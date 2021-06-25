Новых обязательных антиковидных ограничений в Тульской области пока не вводят

Новых антиковидных ограничений в Тульской области пока не вводят Фото: Алексей ФОКИН

Несмотря на то, что в регионе продолжает расти уровень заболеваемости, увеличивается число выявленных пневмоний, новые ограничительные меры носят рекомендательный характер.

В частности, рекомендовано не более, чем на 30% заполнять помещения театров, кинотеатров и спортивных объектов; ограничить посещение общественных пространств и работу всех развлекательных заведений в ночные часы; приостановить работу детских игровых комнат, аттракционов и фуд-кортов в торговых центрах.