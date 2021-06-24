В Тульской области в 55 случаях сдачи Единого госэкзамена был показан 100-балльный результат Фото: Игорь КОПЫТОВ

Среди тех, кто сдавал экзамены по русскому языку, профильной математике, литературе, географии и химии, максимально возможный балл был набран в 55 случаях. Больше всего 100-балльников по русскому языку — 42 (за два этапа сдачи), далее 8 раз — по химии и 5 — по литературе. Средний балл по различным предметам колеблется в пределах 54,78 — 74,13. Наряду с этим, никто из 11-классников не получил 100 баллов по профильной математике и географии.

Не преодолели порог ЕГЭ сдававшие школьники - 396 раз. Причем, самое большое число «второгодников» - по профильной математике — 226 человек, хотя в долевом соотношении это составило чуть более 7% от 3223 человек. Следующими оказались «химики» - 144 не сдавших предмет из 858 человек.