Тульские полицейские в остановленном джипе обнаружили два трупа Фото: материалы пресс-служб

Ранним утром 24 июня, около четырех часов, сотрудники ДПС остановили в районе поселка Иншинский Большой Тулы иномарку и обнаружили в салоне тела двух мужчин 38 и 60 лет с признаками насильственной смерти.

Как сообщает следственный комитет по Тульской области, по версии 44-летнего жителя поселка Ленинский, двое преступников пытались обокрасть полузаброшенное помещение старой фермы в деревне Беликово, которое он использовал в предпринимательских целях. Целью похитителей был находившийся там металлолом, который они предполагали сбыть. Застав воров на «горячем», мужчина нанес им несколько ударов по голове деревянным бруском, после чего связал и оставил вне поля зрения. Однако вскоре обнаружил, что они скончались. С целью сокрытия преступления бизнесмен завернул тела в одеяла решил вывести прочь, но был остановлен на трассе сотрудниками дорожно-патрульной службы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц.