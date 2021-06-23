Председатель партии «РОДИНА» Алексей Журавлев посетил с рабочим визитом Тульскую область

Алексей Журавлев посетил поселок Горьковский Тепло-Огаревского района, где пообщался с работниками сельхозпредприятия и попробовал себя в качестве комбайнера.

В ходе поездки он совместно с председателем регионально отделения партии «РОДИНА» в Тульской области Владимиром Ивашкевичем посетил поселок Горьковский Тепло-Огаревского района, где пообщался с работниками сельхозпредприятия, а также попробовал себя в качестве комбайнера.

– Земляки, я родился в Воронеже и считаю все Черноземье своим домом. Объездил уже более 40 городов России, хочу знать, чем живут простые люди. Есть общие беды, а есть – частные. Прошу вас быть честными и рассказать, что тревожит, буду стараться помочь, – заявил Алексей Журавлев.

В ходе общения жители поселка поделились с Алексеем Журавлевым проблемами, с которыми приходится сталкиваться в сельской местности.

В ходе общения жители поселка поделились проблемами, с которыми приходится сталкиваться в сельской местности. Одной из наиболее острых тем стало обсуждение размеров пенсионных выплат. Люди отмечают, что трудятся честно, и работодатель делает все необходимые отчисления, но по итогу размер пенсии все равно мал. Алексей Александрович поддержал граждан, отметив, что партия «РОДИНА» считает необходимым внести кардинальные изменения в Пенсионную систему.

Журавлев поблагодарил работников сельского хозяйства за их самоотверженный труд и любовь к профессии, подчеркнув, что люди, работающие на земле, приносят неоценимую пользу Родине.