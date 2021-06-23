Председатель партии «РОДИНА» Алексей Журавлев почтил память воинов, погибших при обороне Тепло-Огаревского района

Представители партии «РОДИНА» совместно с главой администрации МО Тепло-Огаревский район Андреем Фитисовым и представителем тульского областного молодежного поискового центра «Искатель» Анатолием Трефиловым возложили цветы к мемориалу воинов, погибших при обороне района.

В рамках рабочей поездки по Тульской области 22 июня председатель партии "РОДИНА", депутат Госдумы Алексей Журавлев совместно с председателем регионально отделения партии «РОДИНА» в Тульской области Владимиром Ивашкевичем посетили братскую могилу воинов Великой Отечественной войны в поселке Теплое Тепло-Огаревского района.

В День памяти и скорби представители партии «РОДИНА» совместно с главой администрации муниципального образования Тепло-Огаревский район Андреем Фитисовым и представителем тульского областного молодежного поискового центра «Искатель» Анатолием Трефиловым возложили цветы к мемориалу воинов, погибших при обороне района.

Алексей Журавлев почтил память воинов, погибших при обороне Тепло-Огаревского района.

– 8 октября 1941 года фашистские захватчики впервые ступили на Тепло-Огаревскую землю. Оккупация района длилась 52 дня. Эти дни навсегда останутся самыми страшными в истории Тепло-Огаревской земли. За годы войны дал нашей Родине более 4 000 защитников, из них лишь несколько сотен вернулись домой. 8 участников войны, уроженцев Тепло-Огаревского района, удостоены высокого звания Героя Советского Союза, – сказал Алексей Журавлев. – Но сколько еще Героев остались безымянно лежать на поле боя? И очень важно, что в нашей стране есть такие организации как «Искатель», которые возвращают из безвестности тех, кто отдал жизнь за нас, за наших детей и внуков, за мир на Земле.