Депутаты гордумы приняли ряд важных решений

На очередном заседании Тульской городской Думы было рассмотрено 27 вопросов.

Традиционно заседание началось с награждения. Мэр Тулы Ольга Слюсарева вручила сертификаты на получение денежного вознаграждения лауреатам премий «Признание», «Истоки» и «Успех».

Данные премии учреждены Главой муниципального образования с целью поощрения творческих людей, которые вносят вклад в развитие искусства, культуры и литературы. Конкурс проходит ежегодно с 2013 года в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры.

– В Туле развитию культуры придается приоритетное значение. У нас немало талантливых людей, творческих коллективов, художников, получивших широкую известность далеко за пределами тульского края. Мы понимаем, насколько важна помощь на творческом пути. Именно с этой целью и были учреждены премии Главы муниципального образования город Тула, – отметила Ольга Слюсарева.

Ольга Слюсарева вручила сертификаты на получение денежного вознаграждения лауреатам премий «Признание», «Истоки» и «Успех».

От имени депутатского корпуса мэр поблагодарила лауреатов и номинантов конкурса и пожелала вдохновения и творческих успехов.

Наградами отмечены и тульские врачи. Медаль Тульской городской Думы «За заслуги в области здравоохранения» вручена врио главного врача родильного дома № 1 города Тулы имени В. С. Гумилевской Елене Макаровой. Почетного знака муниципального образования город Тула «За вклад в развитие города Тулы» удостоен главный врач городской больницы № 11 Спартак Могильников.

Помещения для НКО и госучреждений

В ходе заседания депутаты поддержали передачу в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений Российскому экономическому университету имени Г.В. Плеханова, министерству труда и социальной защиты Тульской области, Тульскому лесохозяйственному объединению, Тульскому областному центру молодежи, Государственному центральному театральному музею имени А.А. Бахрушина и другим.

– Тульская городская Думы регулярно выделяет муниципальные помещения в безвозмездное пользование государственным учреждениям и социально ориентированным общественным организациям. В их деятельности нет коммерческой составляющей. Сложившаяся практика положительно зарекомендовала себя и является действенной мерой поддержки, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов. – Депутаты также подняли вопрос о проведении мониторинга помещений, переданных коммерческим организациям. В сентябре-октябре комиссия возобновит эту работу.

Депутаты поддержали передачу в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений госучреждениям и НКО.

Памяти Александра Щелокова

«Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает реализацию программы по увековечению памяти земляков, погибших при исполнении служебного долга в «горячих точках».

Организация обратилась с инициативой об установке мемориальной доски Александру Юрьевичу Щелокову. Туляк проходил службу в 1984 году в Республике Афганистан. Героически погиб при выполнении очередного боевого задания. Депутаты единогласно поддержали ходатайство, мемориальная доска будет установлена на фасаде здания Тульского технико-экономического колледжа им. А.Г. Рогова, где учился воин-интернационалист.

– Для всех нас важно, чтобы туляки, подрастающее поколение знали о событиях нашей истории и людях, которые пожертвовали своей жизнью, выполняя свой воинский долг. В городе-герое Туле в память о воинах-интернационалистах названы образовательные учреждения, созданы музейные экспозиции, установлены мемориальные доски. Депутаты Тульской городской Думы всегда единогласно поддерживают вопросы, касающиеся увековечения памяти наших земляков-героев, – прокомментировала заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева.

Инициативные проекты – на благо жителей

На заседании были утверждены кандидатуры депутатов, предлагаемых к включению в состав комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов. Помимо депутатов в комиссию также войдут представители городской администрации.

На заседании были утверждены кандидатуры депутатов, предлагаемых к включению в состав комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов.

Отметим, в связи с изменениями в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления» предусмотрена возможность внесения в местную администрацию инициативных проектов, касающихся решения вопросов местного значения.

– Инициативные проекты – новая форма участия граждан в осуществлении местного самоуправления на территории города Тулы. Комиссия, в состав которой вошли депутаты Тульской городской Думы и сотрудники городской администрации, создана в целях объективной оценки значимости поступивших инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора. На основании решения комиссии будет формироваться перечень прошедших отбор проектов, набравших наибольшее количество баллов. Уверена, неравнодушные туляки проявят активную жизненную позицию и воспользуются правом на реализацию инициативных проектов. Депутаты Тульской городской Думы и администрация города Тулы готовы оказать жителям всестороннюю поддержку, – прокомментировала Глава города Тулы Ольга Слюсарева.