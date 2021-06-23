Сертификат о прививке от коронавируса в Туле можно обменять на билет в цирк Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Новый выездной пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Тульском государственном цирке. Расположился он в фойе и будет работать по вторникам, четвергам и субботам, с 14:00 до 18:00. Помещение оборудовано всем необходимым для хранения вакцины и проведения вакцинации.

После введения первого же компонента любой желающий может обменять специальный сертификат на бесплатный билет на представление.

Отметим, что предварительная запись для вакцинации в данном пункте не нужна. На сегодняшний день в Тульской области работает 51 пункт вакцинации, 44 выездные бригады и 10 мобильных комплексов. Сделать прививку без предварительной записи можно в ТРЦ «Гостиный двор», возле ТРЦ «Макси» и ТРЦ «Глобус», в ТЦ «Спар» на проспекте Ленина в Туле, возле ТРЦ в Ефремове и Новомосковске. Также работают прививочные пункты в МФЦ Тулы и Новомосковска.