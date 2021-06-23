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Здоровье23 июня 2021 12:37

Коронавирус в Тульской области: за сутки умерло еще 5 человек

в связи с ухудшением эпидобстановки в области будут введены новые ограничения
Елена Иргиз
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Коронавирус в Тульской области: за сутки умерло еще 5 человек

Коронавирус в Тульской области: за сутки умерло еще 5 человек

Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики, за прошедшие сутки в Тульской области от коронавируса скончались еще 5 жителей как областной столицы, так и других городов и поселков.

Общее число жертв пандемии уже составляет 2 171 пациент. В большинстве случаев к летальному исходу приводят хронические заболевания.

Напомним, что в связи с ухудшением эпидобстановки в области будут введены новые ограничения. Соответствующий указ глава региона подпишет в ближайшие дни.

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