С 1 июля тулякам выгоднее всего будет ездить по карте «Тройка» Фото: Алексей ФОКИН

Срок действия акции «Проезд с бесконтактной картой «Мир» подходит к концу. Как изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте в Туле с 1 июля?

Напомним, сейчас, после мартовского повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, в автобусе, троллейбусе и трамвае можно рассчитаться четрьмя способами: наличкой — 25 рублей, обычной банковской картой — 21 рубль, картой «Тройка» - 19 рублей и банковской картой платежной системы «Мир» - 16 рублей. В маршрутках выбор гораздо скромнее — наличными и безналичными — 25 рублей, картой «Мир» - 20 рублей. От оплаты «Тройкой» частники категорически отказываются, хотя, как уверяют в Областном едином информационно-расчетном центре, все мобильные терминалы оплаты имеют функцию распознания транспортной карты тоже.

С начала следующего месяца карта «Мир» будет приравнена к обычным банковским, То есть в общественном транспорте проезд по ней будет стоить тоже 21 рубль, а в коммерческом — 25.

Таким образом самой дешевой для пассажиров трамваев, троллейбусов и автобусов окажется «Тройка» - те же 19 рублей. Возможно, удастся достичь консенсуса и с коммерческими перевозчиками.