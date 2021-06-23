В Тульской области будут мониторить продажи фальшивых сертификатов о вакцинации Фото: соцсети

Случаи продажи фальшивых сертификатов зафиксированы од сей поры были в других регионах, но как только в Тульской области была введена обязательная вакцинация для целого ряда жителей, это спровоцировало всплеск активности сайтов, групп в соцсетях и каналов в мессенджерах, предлагающих фальшивые сертификаты о вакцинации. Как сообщают в одном из ведомств, на удочку мошенников уже попались несколько туляков.

И это несмотря на то, что цены на свои услуги злоумышленникии выставляют весьма высокие. Стоимость сертификата варьируется — от 2 до 9 тысяч рублей, и в большинстве случаев продавец обещает полностью официальное оформление с занесением данным в федеральный реестр. Сроки исполнения — от нескольких часов до суток.

Однако стоит отметить, что такую подделку специалист легко вычисляет буквально с одного взгляда по несоответствию мельчайших деталей. Это стоит помнить, равно как и тот факт, что ответственность грозит не только изготовителям и продавцам «липы», но и самим покупателям. Напомним, сделать первую прививку необходимо не позднее 15 июля, вторую — до 15 августа.