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Здоровье23 июня 2021 9:44

В Туле с 28 июня в транспорте будут раздавать маски

Также проходит дезифекция всех городских остановок и подземных переходов
Елена Иргиз
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В Туле с 28 июня в транспорте будут раздавать маски

В Туле с 28 июня в транспорте будут раздавать маски

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле с 28 июня в автобусах, трамваях и троллейбусах будут раздавать маски тем пассажирам, у которых их нет. Такое решение приняли на заседании гордского оперштаба по коронавирусу.

Кроме этого, усиливается и дезинфекция салонов общественного транспорта: обрабатываются поручни, двери, сидения в салоне, а также кабине водителя ежедневно после последнего рейса и утром перед выходом на маршрут. Проводится обработка и на каждой конечной остановке.

Также проходит дезифекция всех городских остановок и подземных переходов.

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