В Туле с 28 июня в транспорте будут раздавать маски Фото: Алексей ФОКИН

В Туле с 28 июня в автобусах, трамваях и троллейбусах будут раздавать маски тем пассажирам, у которых их нет. Такое решение приняли на заседании гордского оперштаба по коронавирусу.

Кроме этого, усиливается и дезинфекция салонов общественного транспорта: обрабатываются поручни, двери, сидения в салоне, а также кабине водителя ежедневно после последнего рейса и утром перед выходом на маршрут. Проводится обработка и на каждой конечной остановке.

Также проходит дезифекция всех городских остановок и подземных переходов.