В Тульской области усилят дезинфекцию общественного транспорта Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с 23 июня усилят дезинфекцию общественного транспорта и мест скопления людей. Речь об этом шла вчера, 22 июня, на заседании оперативного штаба региона.

Кроме дополнительной санобработки планируется усилить кампанию по прививкам от коронавируса среди жителей области, прежде всего среди тех, кто подлежит обязательной вакцинации.

Также на помощь медикам призовут волонтеров для экстренной помощи с больными, а в гостиницы будут заселять по новым правилам.