В Тульской области количество госпитализированных достигло 80 человек в сутки Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области количество больных коронавирусом, поступающих в больницы, увеличилось до 80 в сутки. В связи с ухудшением эпидситуации в регионе вчера, 22 июня, губернатор провел внеочередное заседание регионального оперативного штаба по коронавирусу.

За последние две недели заболеваемость COVID-19 в области выросла значительно. По словам главы Роспотребнадзора, ситуация требует обязательного введения дополнительных ограничений.

По словам медиков, при почти сотне госпитализируемых в сутки, резерв больниц будет израсходован в течение двух с половиной недель. Кроме того, увеличилось и количество вызовов скорой помощи.

По итогам заседания оперативного штаба принято решение в течение двух последующих дней разработать новый пакет ограничений в связи с ухудшением эпидобстановки в области.