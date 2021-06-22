Депутаты Тульской городской Думы приняли участие в памятных мероприятиях

В День памяти и скорби в Туле прошла патриотическая акция «Свеча памяти».

22 июня, в День памяти и скорби, в Туле прошла патриотическая акция «Свеча памяти» к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Участие в мероприятии приняли Глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, Алексей Ионов, Евгений Смолянинов, депутаты Никита Бурвиков и Александр Маринков.

На рассвете в 4 утра присутствующие зажгли свечи и разместили их у Вечного огня на площади Победы. К мемориалу «Защитникам города-героя Тулы в годы Великой Отечественной войны» возложили цветы. Затем была объявлена минута молчания.

– Начало Великой Отечественной войны стало днем испытания на прочность всего народа. С самых первых моментов наши предки сплотились и в едином порыве встали на защиту Родины. Прошло уже 80 лет, но сколько бы времени ни прошло, подвиг народа, освободившего мир от фашизма, будет для всех нас примером мужества, стойкости и патриотизма, – отметила Ольга Слюсарева. – Неугасающее пламя свечей – символ нашей памяти о тех, кто отдал жизни за мир на земле, свободу и независимость нашей Родины.

В сквере «Косогорцам, павшим в боях за Родину» в поселке Косая Гора прошел митинг, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В этот же день в сквере «Косогорцам, павшим в боях за Родину» в поселке Косая Гора прошел митинг, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие Глава города Тулы Ольга Слюсарева, депутат Государственной Думы Виктор Дзюба, депутаты Тульской областной Думы Юрий Цкипури, Дмитрий Афоничев, депутат Тульской городской Думы Инна Шевелева, заместитель начальника ГУ по Привокзальному терокругу Ирина Пилипенко, председатель косогорского отделения общественной организации «Союз десантников» Сергей Грошев, жители поселка, школьники. Они почтили память погибших земляков минутой молчания.

– Косая Гора в 1941 году первой встретила врага на подступах к Туле. Полтора месяца длилась оккупация поселка. На полях сражений погибли более 550 косогорцев, – обратилась к участникам митинга Ольга Слюсарева. – Туляки внесли большой вклад в летопись войны. Тульская оборонительная операция сыграла важную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой. За мужество и стойкость защитников города Туле присвоено почетное звание «город-герой». В этом году исполнится 45 лет с этого знаменательного дня. Сегодня во всех уголках страны вспоминают и чествуют тех, кто подарил нам мир, возлагают цветы к памятникам и монументам. Мы всегда будем чтить подвиг наших отцов, дедов и прадедов, делать все, чтобы подрастающее поколение знало правду о войне, гордилось несгибаемым мужеством и героизмом своих предков.

Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов возложил цветы к братской могиле на Всехсвятском кладбище.

Затем памятные мероприятия продолжились в сквере Воинской славы.Настоятель храма иконы Божией Матери «Державная» протоиерей Ярослав отслужил панихиду по погибшим воинам. Гости вместе с косогорцами и ветеранами-десантниками установили лампады со свечами на аллее памяти, которая была заложена в канун Дня Победы в мае этого года. Депутаты Тульской городской Думы приняли участие в митингах и возложениях в своих избирательных округах.