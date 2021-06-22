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Здоровье22 июня 2021 12:18

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 22 июня 2021 года: число заболевших резко возросло

При этом смертность от последствий заболевания остается все так ж на высоком уровне
Елена Иргиз
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Число заболевших резко возросло

Число заболевших резко возросло

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, количество заболевших в Тульской области резко возросло. За минувшие сутки выявили еще 120 случаев COVID-19. При этом больничные закрыли только 75 человек за сутки.

Всего с начала пандемии в регионе отмечается 41 614 фактов заражения этой инфекцией, 38 808 жителей Тулы и области с болезнью справились.

К сожалению, еще 6 человек стали жертвами вируса за последние сутки. В целом в области от последствий заболевания скончались 2 166 пациентов.

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