Коронавирус в Тульской области, последние данные на 22 июня 2021 года: число заболевших резко возросло

Число заболевших резко возросло Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, количество заболевших в Тульской области резко возросло. За минувшие сутки выявили еще 120 случаев COVID-19. При этом больничные закрыли только 75 человек за сутки.

Всего с начала пандемии в регионе отмечается 41 614 фактов заражения этой инфекцией, 38 808 жителей Тулы и области с болезнью справились.

К сожалению, еще 6 человек стали жертвами вируса за последние сутки. В целом в области от последствий заболевания скончались 2 166 пациентов.