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Здоровье22 июня 2021 10:21

В Тульской области за санитарные нарушения закрыли три торговых центра

Материалы 21 административного дела переданы в суд
Елена Иргиз
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В Тульской области за санитарные нарушения закрыли три торговых центра

В Тульской области за санитарные нарушения закрыли три торговых центра

Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшую неделю региональный Роспотребнадзор проверил 105 объектов общественного питания, торговли и сферы услуг на соблюдение антикоронавирусных ограничений. Об этом говорили вчера, 21 июня, на заседании оперштаба по коронавирусу в правительстве Тульской области.

По итогам инспекции возбудили 21 административное дело, материалы уже направлены в суд. Также приостановлена деятельность ТЦ «Перспектива» и «Демидовский» в Туле, ТК «Донской» в Донском.

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