В Тульской области за санитарные нарушения закрыли три торговых центра Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшую неделю региональный Роспотребнадзор проверил 105 объектов общественного питания, торговли и сферы услуг на соблюдение антикоронавирусных ограничений. Об этом говорили вчера, 21 июня, на заседании оперштаба по коронавирусу в правительстве Тульской области.

По итогам инспекции возбудили 21 административное дело, материалы уже направлены в суд. Также приостановлена деятельность ТЦ «Перспектива» и «Демидовский» в Туле, ТК «Донской» в Донском.