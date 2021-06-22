В Тульской области могут развернуть аэромобильный госпиталь Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области могут развернуть аэромобильный госпиталь. Это будет сделано при первой же необходимости. Также будут задействованы мощности военного санатория «Слободка».

Сейчас по данным оперштаба региона в инфекционных госпиталях находятся 896 пациентов, 422 из них — в тяжелом состоянии, 72 — в реанимации.

При этом 22% коек в ковидных госпиталях остается свободным. В течение двух недель количество мест для больных коронавирусом увеличится еще на 450.