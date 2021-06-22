Пять случаев коронавируса привезли жители Тульской области с юга и из-за границы Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области заболеваемость коронавирусом растет во всех возрастных группах. Об этом вчера, 21 июня, сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев на заседании оперштаба в правительстве области.

Так, за минувшую неделю COVID-19 заболели 574 человека - это на 38% больше показателей предыдущей недели. Случаи заражения отмечаются в 8 учебных заведениях и 11 предприятиях.

Пять жителей региона привезли ковид из Сочи, Крыма и Мальдивской Республики.

Также увеличилась и заболеваемость внебольничной пневмонией — с 216 до 280 случаев.