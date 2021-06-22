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Здоровье22 июня 2021 9:18

Пять случаев коронавируса привезли жители Тульской области с юга и из-за границы

В регионе заболеваемость коронавирусом растет во всех возрастных группах
Елена Иргиз
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Пять случаев коронавируса привезли жители Тульской области с юга и из-за границы

Пять случаев коронавируса привезли жители Тульской области с юга и из-за границы

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области заболеваемость коронавирусом растет во всех возрастных группах. Об этом вчера, 21 июня, сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев на заседании оперштаба в правительстве области.

Так, за минувшую неделю COVID-19 заболели 574 человека - это на 38% больше показателей предыдущей недели. Случаи заражения отмечаются в 8 учебных заведениях и 11 предприятиях.

Пять жителей региона привезли ковид из Сочи, Крыма и Мальдивской Республики.

Также увеличилась и заболеваемость внебольничной пневмонией — с 216 до 280 случаев.

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