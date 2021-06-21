«Авгол» - вместе мы сможем больше

ООО «Авгол» входит в число лидеров легкой промышленности Тульского региона

ООО «Авгол» выпускает материал спанбонд высокого европейского качества, используя наиболее современные технологии и оборудование. Это востребованный во всем мире материал применяется для изготовления продукции гигиенического и медицинского назначения.

- Эдуард! Поздравляем вас с прошедшим Днем работников легкой промышленности! С каким настроем подошли к профессиональному празднику?

- Как и всегда - с позитивным рабочим настроем! На сегодня количество заказов настолько велико, что превышает наши возможности. Чтобы решить этот вопрос, в ближайшем будущем мы планируем значительное расширение производственных мощностей.

Ваши поздравления с профессиональным праздником я хочу адресовать прежде всего своему замечательному коллективу.

2020 год. Глава региона Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Авгол» Эдуард Насонов

Для успеха любого предприятия необходима слаженная команда единомышленников, профессионалов своего дела. Это фундамент развития компании, ее движения вперед. Именная такая сплоченная, нацеленная на результат команда сотрудников сложилась у нас. Это удивительные и ответственные люди, влюбленные в дело, которым занимаются, готовые работать с полной отдачей на благо Тульского региона и России. Я горжусь своим коллективом, благодаря которому мы смогли достичь тех высоких показателей, которые есть у нас на сегодняшний день.

Сейчас в компании работает около 130 человек, которые обслуживают две высокотехнологичные линии производства, обеспечивающие выпуск свыше 30 тысяч тонн продукции.

Руководство предприятия делает все возможное, чтобы создать по-настоящему комфортные условия для работы, чтобы каждый сотрудник чувствовал заботу, неравнодушие и причастность со стороны компании, в которой он трудится.

Помогать – философия компании

- Компания «Авгол» - яркий пример социально ответственного бизнеса…

- Наращивать только темпы производства для успешного бизнеса недостаточно. Надо находить ресурсы, чтобы улучшать мир вокруг, посильно помогать в развитии тому краю, где работаешь… Это проверенная философия нашей компании.

На предприятии планируют значительное расширение производственных мощностей

Мы непрерывно работаем в четкой связке с региональной и районной властью, сегодня значение нашей миссии сильно возросло. Уверен, бизнес и власть могут и должны сотрудничать, помогать тем, кто в этой помощи нуждается.

Хочу поблагодарить администрацию Узловского района за предоставленную нашей компании возможность принимать участие в различных социальных проектах. Ежегодно мы тратим на благотворительные цели порядка 1 млн. рублей.

Например, в прошлом году мы внесли свой посильный вклад в обновление отопительной системы школ и детских садов, в ремонт самих зданий образовательных учреждений к началу учебного года, а также в благоустройство сквера ДК Каменецкий. Сумма спонсорской поддержки составила около 1,2 млн рублей.

В мае этого года мы договорились с районной администрацией об участии в благоустройстве детской игровой площадки в парке культуры и отдыха железнодорожников в Узловой, а также «Сквера ветеранов». Работы на этих объектах будут профинансированы нашей компанией на сумму порядка 1,6 млн рублей.

Руководство ООО «Авгол» непрерывно сотрудничает с администрацией МО Узловский район Г. Тулы

Уверен, что доходы нашей компании ив дальнейшем позволят продолжать эту необходимую социальную деятельность на благо людей, жителей Тульской области.

- Эдуард, всегда приятно пообщаться с человеком, который с позитивом смотрит в будущее, понимает важность ведения социально ответственного бизнеса! Успехов и дальнейшего развития компании «Авгол» на Тульской земле!

- Спасибо большое, вместе мы действительно сможем больше!