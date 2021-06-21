В Тульской области фура врезалась в микроавтобус с пассажирами: погиб водитель маршрутки Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области фура врезалась в микроавтобус с пассажирами: погиб водитель маршрутки. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

По предварительным данным, смертельная авария случилась 19 июня 2021 года на 223 километре трассы «Крым» - недалеко от села Карамышево Щекинского района. Здесь микроавтобус, перевозящий пассажиров из села в районный центр, столкнулся с большегрузом, при этом именно фура выехала на полосу встречного движения.

В результате аварии погиб водитель микроавтобуса. Еще 6 пассажиров, в том числе и трехлетний ребенок, получили различные травмы. Их всех доставили в больницу на вертолете санавиации.

Региональная прокуратура начала проверку. Также ведомство контролирует расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».