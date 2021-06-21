Коронавирус в Тульской области: последние данные на 21 июня 2021 года: за неделю умерло 45 человек

За неделю умерло 45 человек Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным оперативного штаба Тульской области коронавирусом за минувшую неделю заболели 574 человека, из них 107 - за последние сутки.

При этом выздоровели 416 жителей региона за неделю, и 71 - на 21 июня. Всего же в области зафиксировано 41 494 случаев заболевания, и 38 733 человека с COVID-19 с болезнью справились.

По-прежнему отмечаются летальные исходы - 5 человек умерло за сутки и 45 за неделю, в возрасте от 36 до 94 лет. У большинства из них были хронические заболевания. Всего с весны 2020 года пандемию не пережили 2160 жителей Тулы и области.