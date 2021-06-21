В Тульской области невакцинировавшихся вовремя работников могут отправить домой без сохранения зарплаты Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Согласно последним распоряжениям на уровне губернатора Тульской области, в регионе объявлена обязательная вакцинация для целого ряда категорий граждан. При этом особо оговаривается, что к не сделавшим прививку сотрудникам могут применяться санкции вплоть до отстранения от работы без сохранения заработной платы.

При этом глава Минтруда Антон Котяков сообщил о законности данного шага в случае, если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации отдельных категорий работников. В Тульской области таковое есть.