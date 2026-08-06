Пожар потушен, пострадавших предпринимателей поддержат: что известно об атаке на Wildberries в Тульской области 5 августа 2026 года

Пожар на Wildberries в Тульской области потушен. Фото: Алексей ФОКИН, архив "КП". Фото: Алексей ФОКИН.

В ночь на 5 августа Тульская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Силами ПВО было сбито 107 дронов. От налета пострадали два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта. Есть раненые, погибших нет.

Уже после обеда 5 августа открытое горение на логистическом складе Wildberries было ликвидировано, далее проводилась проливка конструкций. К тушению пожара, по данным регионального ГУ МЧС, привлекли 114 человек и 44 единицы техники.

По информации Роспотребнадзора, вредных веществ в воздухе не обнаружено, мониторинг продолжается. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

На оперативном штабе губернатора Тульской области обсуждались меры поддержки пострадавших гражданских и производственных объектов. «В правительстве региона будет создана рабочая группа по оказанию содействия предпринимателям и работникам сортировочного центра. В ее состав войдут представители правительства, прокуратуры, трудовой инспекции», – отметил Дмитрий Миляев. Первому заместителю председателя правительства поручено проработать меры поддержки для партнеров Wildberries, а министру труда - обеспечить адресную поддержку сотрудникам центра.

Пожар на Wildberries в Тульской области потушен. Фото: Алексей ФОКИН, архив "КП".

Также главам администраций муниципалитетов, где зафиксированы повреждения, поручено оперативно провести оценку ущерба и оказать всю необходимую помощь жителям.