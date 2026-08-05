Губернатор Дмитрий Миляев лично побывал на объекте.

5 августа в Туле в результате атаки дронов произошел крупный пожар на складе Wildberries. На его тушение потребовалось несколько часов. Весь персонал эвакуировали до возгорания. Пострадал один человек. Во время налета повреждения получили и другие объекты. Собрали последние новости об атаке БПЛА на Wildberries в Туле на 6 августа 2026 года, как устраняют последствия, какие меры поддержки окажут предпринимателям, что будет теперь с логистическим центром WB.

Последние новости об атаке БПЛА на Wildberries в Туле на 6 августа 2026 года

В ночь на 5 августа Тульская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Одним из наиболее серьёзных последствий стало масштабное возгорание на территории логистического центра маркетплейса Wildberries. Это один из крупнейших складов компании. Огонь бушевал несколько часов, прежде чем пожарным удалось потушить его.

Благодаря своевременно сработавшей системе оповещения весь персонал комплекса был выведен из здания еще до того, как пламя охватило конструкции. Тем не менее один человек получил травмы. Медики скорой помощи прибыли на место быстро и сразу оказали необходимую помощь.

Пожар на складе Wildberries в Туле

Для борьбы с огнем на объект была направлена внушительная группировка сил МЧС: 114 специалистов и 44 единицы специализированной техники. К вечеру того же дня спасателям удалось локализовать очаг и полностью ликвидировать открытое пламя. Еще в шесть вечера продолжалась проливка несущих конструкций, чтобы исключить повторное возгорание тлеющих материалов.

Глава администрации муниципального образования Алексин Павел Фёдоров сообщил, что совместно с руководством компании было налажено снабжение пожарных расчетов питьевой водой и горячим питанием.

При этом тушение проходило в режиме беспилотной опасности. В небе над Тулой сбили несколько беспилотников.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев заверил, что лабораторные замеры не выявили превышения концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. Экологический мониторинг будет вестись в непрерывном режиме до полной стабилизации обстановки.

По данным оперативных служб, в период действия режима беспилотной опасности только в ночь на 5 августа в Тульской области перехватили и уничтожили 107 украинских БПЛА. Тем не менее часть дронов повредила два многоквартирных дома в Венёвском районе, а также два производственных объекта — в Новомосковске и Узловском районе.

Меры поддержки после атаки дронов в Туле на 6 августа 2026

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев организовал заседание оперативного штаба. На нем помимо вопросов устранения последствий атаки обсуждались меры поддержки пострадавших.

По информации руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, превышений вредных веществ в воздухе не выявлено.

Мониторинг состояния окружающей среды будет продолжен.

В правительстве региона намерены создать рабочая группа по оказанию содействия предпринимателям и работникам сортировочного центра.

- В ее состав войдут представители правительства, прокуратуры, трудовой инспекции, - сообщил Дмитрий Миляев.

Первому заместителю – председателю Правительства Михаилу Пантелееву поручено совместно с профильными органами власти и руководством компании проработать меры поддержки для предпринимателей, сотрудничающих с Wildberries.

Министру труда Алексею Федосееву поручено проанализировать ситуацию с трудоустройством сотрудников центра и обеспечить им адресную поддержку.

В Тульской области организовали горячую линию Губернатора: 8-800-200-71-02. По этому номеру сотрудники центра и предприниматели могут задать все возникающие вопросы.

Сейчас проводится оценка ущерба, который дроны нанесли гражданским объектам.

Что будет дальше с логистическим центром WB после пожара

В Wildberries сообщили, что прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

Пока точные сроки восстановления распределительного узла не называются. Эксперты отмечают, что масштаб повреждений станет ясен лишь после полного обследования конструкций.

На складе работали сотни жителей Тульской области.

- Я хотела приехать на работы, а склада больше нет, - рассказала одна из сотрудниц.

Между тем региональные власти подчеркивают: ни работники, ни партнеры-предприниматели не останутся без поддержки на период простоя объекта.