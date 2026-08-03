Как Тула отметила День ВДВ: автопробег, мастер-классы и гуманитарная помощь

Тула отпраздновала День ВДВ. Фото: Алексей ФОКИН, архив "КП".

Тула масштабно отметила День Воздушно десантных войск. Город украсили к празднику. Флаговые конструкции появились в знаковых местах - на площади Ленина, у сквера 80 летия обороны Тулы, у Тульского главпочтамта, на пересечениях улицы Советской с улицей Фридриха Энгельса и с Красноармейским проспектом, на Крестовоздвиженской площади, у памятника В. Ф. Рудневу и у Музея оружия.

Основные праздничные мероприятия прошли в воскресенье в двух локациях - в парке «Патриот» и на Казанской набережной. Программа началась с автопробега: в 9:30 от мемориала «Защитникам неба Отечества» до парка «Патриот» стартовала колонна, посвященная Дню ВДВ.

Тула отпраздновала День ВДВ. Фото: Алексей ФОКИН, архив "КП".

В полдень на финише для жителей и гостей города развернули концертную программу и интерактивные площадки. А в 15:30 праздничная программа продолжилась на Казанской набережной: там гостей ждали концерт, интерактивные площадки, мастер классы и фотозона.

Важной частью празднования стала торжественная передача техники и дополнительного оборудования тульским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. Бойцам из Тулы доставят порядка 70 единиц транспортных средств, а также электрогенераторы, тактические аптечки, антидроновые плащи, маскировочные сети и другое имущество, необходимое для выполнения боевых задач.