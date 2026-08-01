«Дружба без границ»: телемост из «Детской Республики «Поленово» объединил детей со всего мира

В ДОЛ “Детская Республика “Поленово” состоялся международный телемост «Дружба без границ», посвященный Международному дню дружбы.

Он собрал больше ста детей и подростков из разных стран и регионов России. Мероприятие приурочили к двум важным датам: Дню памяти детей Донбасса и Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля.

Идея и организация телемоста принадлежали «Детской Республике «Поленово». Ведущей встречи стала Ирина Хамдохова — педагог, специалист по патриотическому воспитанию и детской дипломатии лагеря. Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России при поддержке педагогического коллектива и администрации ДРП.

К телемосту присоединились делегации из Донецкой Народной Республики (посёлок Дмитровка), Луганской Народной Республики (города Алчевск и Антрацит), Кабардино-Балкарии (Нальчик). А также юные соотечественники из Марокко (Фес), Ливана (Бейрут), Мали (Бамако), Туниса (Тунис и Сус), Казахстана (Кызылорда) и Палестины (Вифлеем).

В ДОЛ “Детская Республика “Поленово” состоялся международный телемост «Дружба без границ», посвященный Международному дню дружбы.

«27 июля — день, когда мы вспоминаем детей Донбасса, чьи жизни унесла война, — напомнила собравшимся Ирина Хамдохова. — Мы собрались, чтобы сказать громко и ясно: нас объединяет дружба».

Открыли телемост юные ведущие из «Поленово», тепло поприветствовав всех участников. Затем каждая делегация представила свой регион или страну: показала флаги своей родины и России, рассказала о традициях и культурных особенностях. Ребята из ДНР и ЛНР поделились историями своих городов, участники из Нальчика познакомили всех с культурой Кавказа, а дети из Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии — с жизнью российских сообществ за рубежом.

В ДОЛ “Детская Республика “Поленово” состоялся международный телемост «Дружба без границ», посвященный Международному дню дружбы.

Самым трогательным моментом стало общее исполнение песни «Дружба крепкая». Несмотря на расстояние в тысячи километров, все делегации пели вместе! А затем участники сделали «Снимок дружбы» — общий скриншот, запечатлевший улыбки детей со всего света.

«Сегодня мы увидели, что даже тысячи километров не мешают нам чувствовать плечо друг друга, — подвели итог ведущие. — Пусть 30 июля, в Международный день дружбы, эхо нашего телемоста разнесётся по всему миру. Ведь дружба — это язык, который понимают все».

Участники договорились продолжать общение и запускать новые совместные проекты.