Организатор фестиваля Екатерина Михальченко на радио «КП-Тула»: «Октакон - место, где гик-культура становится праздником для всех»

Организатор фестиваля "Октакон" Екатерина Михальченко на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

8 и 9 августа творческий индустриальный кластер «Октава» снова превратится в столицу гик-культуры. Там пройдёт фестиваль «Октакон» (6+) - место, где встретятся поклонники комиксов, кино, видеоигр, косплея и современной поп-культуры. В этом году - второй полноценный фестиваль, но сам проект уже вырос из «пробы пера» в событие, которое ждут по всей стране. Хедлайнерами станут актеры из вселенной «Майор Гром», звёзды сериалов и дубляжа, а в программе - встречи с авторами, мастер-классы, реслинг-шоу, концерт, автограф-сессии и даже закрытое афтепати.

О том, как «Октакон» за год изменился, почему гик-культура перестала быть нишевой и что ждет гостей в этом году, рассказала организатор фестиваля, заместитель генерального директора кластера «Октава» Екатерина Михальченко.

- Екатерина, «Октакон» возвращается во второй раз. При этом вы говорите, что до этого было два года «пробы пера». Что изменилось за это время и когда вы поняли, что проект перерос в полноценный фестиваль?

- Все началось с того, что в 2023 году я пригласила ребят из издательства BUBBLE на книжный фестиваль «Книги на лето» в качестве гостей. Встреча с ними собрала рекордное количество зрителей. После этого у нас начали складываться хорошие рабочие и дружеские отношения. Уже на следующий год мы сделали «BUBBLE уик-энд»: на выходных собрались авторы, привезли мастер-классы, новые книги, эксклюзивы. Мы позвали актеров киновселенной «Майора Грома» — как раз тогда вышла третья часть, и всё было суперактуально. И вновь собрали огромное количество публики. Вот тогда мы с Романом Котковым, главным редактором издательства, решили, что нам нужен новый формат - фестиваль. Назвали его «Октакон», соединив «Октаву» и «Комикон». А один из топовых художников BUBBLE, Валентин Поткин, нарисовал нам замечательного маскота, символ нашего фестиваля - оранжевого осьминога.

- В прошлом году вы называли фестиваль экспериментом, который показал, что Тула - площадка для качественного гик-контента. Что стало главным доказательством того, что «Октакон» нужен городу и должен жить дальше?

- После завершения первого фестиваля на нас посыпались теплые отзывы. Всем понравилось, люди просили продолжения, а те, кто не успел попасть, очень сокрушались. Потом на «Комиконе» ко мне подходили, интересовались, когда все это будет в следующем году? Так мы и поняли: продолжению быть. Это логично, потому что в регионах таких фестивалей не хватает. Кроме «Комикона» в столице и нашего «Октакона» - разве что «Гиккон» в Екатеринбурге. Его проводит Сергей Сивопляс, который будет у нас ведущим в воскресенье и прочитает лекцию про подкасты.

- За годы сотрудничества с BUBBLE у вас выстроилось особое доверие. Что стало тому причиной?

- Сложился взаимный интерес. Издательству хотелось поработать с Тулой, но они не знали, с чего начать, а мы в «Октаве» хотели новых активностей. Наш кластер был открыт и все эти восемь лет работает при поддержке частного инвестора Михаила Евгеньевича Шелкова, и мы ему очень благодарны за то, что он дает нам возможность организовывать и проводить вот такие масштабные и интересные мероприятия, как фестиваль «Октакон». Мы начали работать: в книжном магазине и библиотеке кластера появились полки с комиксами. Они приезжали на наши мероприятия - с большими встречами с авторами, с «Аллеей авторов». У нас на «Октаве» уже четыре года существует Комикс-клуб, где раз в две недели собираются ребята. В 2023 году проходила «Школа комиксов» - полноценный курс, где художники, авторы, сценаристы читали лекции и проводили мастер-классы на протяжении трех месяцев. Фестиваль стал органичным продолжением этой цепочки событий.

Организатор фестиваля "Октакон" Екатерина Михальченко и ведущий радио «Комсомольская правда» в Туле Игорь Копытов. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

- Гик-культура давно перестала быть нишевым увлечением. Вы сказали очень точную фразу: она перестала быть побегом от реальности и стала способом ее осмысления. Почему сегодня комиксы, игры и косплей - это не детские забавы, а часть серьезного культурного диалога?

- Комиксы как культурное явление появились довольно давно. Люди, которые читали их в детстве, выросли, чего-то добились, в чем-то состоялись. Поэтому гик-культура перестала быть обособленным сообществом подростков. Marvel начали экранизировать комиксы, и фильмы били все кассовые рекорды. И у нас «Майор Гром» - полноценный российский блокбастер, ориентированный на широкие массы. А вскоре у BUBBLE выйдет новый сериал «Фурия» по заказу Кинопоиска. Мы как раз везем исполнителей главных ролей на фестиваль. Так что о нишевости говорить уже не приходится.

- В эпоху цифровизации людям не хватает тактильности и живого общения. Получается, «Октакон» - это своего рода «живой интернет», место, где цифровой мир встречается с реальностью?

- Отчасти так и есть. В какой-то момент люди осели в соцсетях, перестали выходить на улицу. Но потом соскучились по живому общению, и мы на фестивале дарим им эту возможность. Настольные игры, турниры по видеоиграм - все это будет на «Октаконе». Каждый найдет для себя то, что поможет выйти из цифрового мира: примерить костюм любимого героя, встретиться с единомышленниками, пообщаться, найти новых друзей. Мы здесь главным образом про сообщество.

- В кластере уже много лет существует комикс-клуб, в этом году появился новый резидент - магазин видеоигр XPlay. Как «Октава» пришла к гик-культуре?

- Комиксы, видеоигры, настольные игры - неотъемлемая часть креативной экономики. Когда люди создают что-то и монетизируют свои творческие навыки. Сначала появилась полка актуальных комиксов в библиотеке от магазина BWComics, потом Комикс-клуб, «Школа комиксов». С магазином XPlay тоже интересно: они раньше располагались по соседству, мы часто приглашали их организовывать локации с видеоиграми. А в какой-то момент они переехали к нам. Выстраивается экосистема.

- В этом году к вам приезжают актеры, художники и сценаристы. Как удается убеждать федеральных звезд приехать в Тулу?

- Это несложно. Актерам тоже нужно общаться со своей аудиторией, с поклонниками, говорить о творчестве. Главная сложность - их съемочные графики. Дмитрия Чеботарева мы пытались привезти три года подряд - и все не складывалось, а в этом году получилось. Просто даты «Октакона» на этот раз не совпали со съемками.

- «Октакон» проводится 8–9 августа. Почему именно эта дата?

- Все пошло с первых мероприятий. Когда делаешь большое событие, важно приучать людей к одним и тем же датам, чтобы они могли планировать свое время.

- Хедлайнерами станут Дмитрий Чеботарев, Александр Сетейкин, Алена Долголенко и актер дубляжа Влад Токарев. Что для вас было сложнее - сформировать команду или придумать, как представить каждого публике?

- Их не нужно представлять - поклонники знают их очень хорошо. Про Влада Токарева говорить нечего: это Эрен Йегер из «Атаки Титанов», он подарил ему свой голос. В его арсенале озвучено более 150 работ. Актеры дубляжа очень важны в гик-сообществе: своими голосами они оживляют персонажей, делают их понятными и доступными для русскоязычного зрителя. В прошлом году у нас был целый десант актеров озвучки.

- Какие моменты программы вы ждете больше всего - не как организатор, а как человек, которому действительно интересна гик-культура?

- Реслинг - это просто очень круто. Настоящее шоу, в прошлом году собравшее невероятное количество зрителей. Я очень жду косплей-дефиле - это всегда красиво, ребята серьезно подходят к созданию костюмов. Хочется послушать группу «INSTRUKTOR» с фронтменом Сергеем (Хоббитом) Кормилицыным. Они играют музыку, близкую гикам, - на стыке саундтреков из видеоигр и тяжелого мрачного рока.

Организатор фестиваля "Октакон" Екатерина Михальченко в гостях на на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

- Ведущим первого дня станет Сергей Кормилицын, второго - Сергей Сивопляс. Как родился этот выбор?

- Сергей Хоббит ведет российский «Комикон» и все «баббловские» фестивали - он знает эту публику, говорит с ней на одном языке. А Сергей Сивопляс - организатор «Гиккона» в Екатеринбурге, человек, знающий эту культуру изнутри. Он уже приезжал к нам с лекциями, учил записывать подкасты, и его выступления производили фурор. Так что первый и второй день будут непохожи друг на друга.

- В чем изюминка разницы?

- Первый день - больше про BUBBLE, про реслинг, встреча с Дмитрием Чеботаревым, концерт группы «Инструктор». А второй - чуть более воздушный, с уклоном в аниме. Там будут встречи с Александром Сетейкиным, Аленой Долголенко, с ребятами из «Фурии», косплей-дефиле, мастер-классы и встреча с Владом Токаревым.

- Косплееры заранее заявляются или уже по факту?

- Заявляются заранее, идет отбор. Нам помогают партнеры - тульский аниме-фестиваль «Yuki no Odori». Они помогают с организацией дефиле и обработкой заявок.

- Насколько органично «Октакон» вписывается в философию кластера?

- Это креативная экономика в чистом виде. Мы показываем её разные грани, возможности обретения новых навыков. На фестивале проходят не только встречи с актерами или шоу, но и мастер-классы, где сценаристы, художники, актеры делятся секретами успеха. Можно попробовать нарисовать скетч - в прошлом году ребята из BUBBLE проводили скетч-баттл на сцене. Нам важно, чтобы люди уходили с мыслью: «Я тоже могу». А в «Октаве» есть студия звукозаписи, библиотека, много активов, где можно попробовать себя - будь ты художник, автор, подкастер или музыкант.

- Программа охватывает комиксы, кино, игры, музыку. Как видите дальнейшее развитие «Октакона»?

- Фестиваль - это два-три дня максимум. В рамках двух дней мы останемся точно. Будем думать над развитием: программа должна обновляться, чтобы охватывать все сегменты гик-культуры. Нужно сохранять органику, чтобы каждый год он становился масштабнее и интереснее.

- Хотели бы вы, чтобы через 10 лет кто-то вспоминал «Октакон-2026» как фестиваль, который дал старт чему-то новому?

- Да, мы пытаемся не просто развлекать, но научить. Человек делится секретами своего творческого пути, а ты либо берешь это, либо идешь дальше. Можно создавать настольные игры, стать разработчиком видеоигр. Поле для действия широкое. Нам хочется, чтобы люди уходили вдохновленными и уносили с собой что-то материальное - мерч, нарисованный скетч.

- А как началось ваше собственное знакомство с гик-культурой?

- Это было в детстве. Я не могу назвать себя гиком - я разносторонний человек. Но гик-культура мне близка. Комиксы нравятся, я смотрела супергеройское кино. Есть даже любимый персонаж - Ракета из «Стражей Галактики». Сейчас у нас есть свой «Русский Marvel» - издательство BUBBLE, которое ничуть не хуже западных аналогов. И когда видишь, какие комиксы и фильмы делают наши авторы, - это предмет для гордости.

- Как справляетесь с нагрузкой перед фестивалем?

- У нас в «Октаве» много крупных мероприятий, и они все разноплановые. Мы редко работаем над одним - у нас в параллели несколько фестивалей. Когда они идут друг за другом, ты просто работаешь. Расслабляться некогда, сходить с ума тем более. Но отдыхать нужно - хотя бы один день в выходные отключиться от всего, погулять, провести время с семьей.

- Был ли на прошлом «Октаконе» момент, который подтвердил, что вы делаете правильное дело?

- Таких историй немало. Девочка из Владивостока, которая приехала на фестиваль ради встречи с кумиром. Родители с детьми, которые дарят кумирам игрушки, сделанные своими руками. В прошлом году женщина пришла с платьем для собачки и попросила всех авторов расписаться на нем.

- Если бы одним предложением вы могли пригласить людей на «Октакон-2026», что бы сказали?

- Я всех приглашаю на «Октакон-2026» - это действительно классное мероприятие с невероятно теплой, дружественной атмосферой. У нас нет барьеров. Ты видишь известного актера, а он спускается со сцены, протягивает тебе руку и говорит: «Ты хотел что-то спросить? Давай поговорим». Приходите, как к себе домой. Будьте вместе с нами на нашем празднике гик-культуры 8–9 августа!

6+

Реклама. ООО «Октава». ИНН 7107119964