«День Тульского поля-2026» стал праздником аграрных достижений и традиций.

Агропромышленный комплекс Тульской области сегодня - это порядка тысячи сельскохозяйственных организаций, крестьянских и фермерских хозяйств, а также свыше 160 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В отрасли заняты около 30 тысяч человек.

На празднике свои разработки представили порядка 50 компаний из разных регионов России, а также около ста сельхозпроизводителей Тульской области. Широкомасштабная выставка демонстрация позволила наглядно показать современные возможности агропромышленного комплекса. На стендах можно было увидеть сельскохозяйственную технику, передовые агротехнологии, агрохимикаты, средства защиты растений, удобрения и продукцию местных производителей. Впервые в рамках праздника свои экспозиции развернули все 24 муниципалитета региона: представители районов рассказали о ключевых достижениях, работе крупнейших предприятий, а также о туристическом и культурном потенциале территорий.

«День Тульского поля»: праздник аграрных достижений и традиций.

Посетивший «День Тульского поля» губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подчеркнул:

- За последние годы наш агропромышленный комплекс, безусловно, продвинулся далеко вперед. Мы достигаем высоких показателей в уборке зерновых, картофеля, рапса и ряда других культур. А это означает только одно: в нашем АПК сегодня трудятся настоящие профессионалы – люди, преданные своему делу, которые вкладывают в него всю душу, силы и возможности. Сельское хозяйство сегодня – это современные высокотехнологичные производства. Это касается и обработки земли, и применяемых технологий, и используемой техники

В своей речи он также отметил серьезные успехи АПК региона. В частности, высокие показатели по уборке зерновых, картофеля, рапса и других культур.

«День Тульского поля»: праздник аграрных достижений и традиций.

В рамках торжественной части Дмитрий Миляев вручил государственные, региональные и ведомственные награды сотрудникам аграрного сектора, чей многолетний труд стал опорой отрасли. Среди награжденных - Александр Михайлович Чурилов (генеральный директор сельхозпредприятия «Родина», стаж в отрасли - более 40 лет), Евгений Алексеевич Купарев (руководитель предприятий «Агросфера» и «Тульская нива», также более 40 лет в сельском хозяйстве) и Надежда Ивановна Рогова (около 35 лет работы на Сабуровском хлебокомбинате).

«День Тульского поля»: праздник аграрных достижений и традиций.

Дмитрий Миляев особо выделил вклад профессионалов отрасли, подчеркнув, что современное сельское хозяйство - это высокотехнологичное производство, требующее глубоких знаний и самоотдачи.

О кадрах в сельском хозяйстве говорили и участники «Дня Тульского поля».

«День Тульского поля»: праздник аграрных достижений и традиций.

- Развитие АПК сегодня - основа экономического роста и благополучия региона. Сельское хозяйство внедряет передовые технологии, обеспечивает новые рабочие места, продукты на наших столах. «День Тульского поля» стал ярким отраслевым мероприятиям, событием, которое демонстрирует силу и потенциал регионального агропрома, дает импульс для внедрения инноваций, укрепления партнерств. Мы рады стать частью главного отраслевого праздника и готовы обеспечить весь комплекс финансовых услуг для тульского АПК, - отметил директор Тульского регионального филиала Россельхозбанка Сергей Ганжа.

«День Тульского поля»: праздник аграрных достижений и традиций.

- Сегодня сельское хозяйство - это не просто труд на земле, но и цифровые технологии, автоматизация, управление сложными системами. Поэтому наша задача - готовить специалистов, которые уверенно чувствуют себя и в поле, и за компьютером. Мы активно сотрудничаем с сельхозпредприятиями: студенты проходят практику на реальных объектах, участвуют в демонстрационных показах техники и решают прикладные задачи, - отметил директор Тульского областного сельскохозяйственного колледжа им. И.С. Ефанова Олег Глотов. - Такой подход позволяет выпускать не просто теоретиков, а готовых к работе профессионалов, способных сразу вносить вклад в развитие отрасли.

«День Тульского поля»: праздник аграрных достижений и традиций.

Помимо деловой части, гостей праздника ждала насыщенная развлекательная программа. Муниципалитеты региона организовали свои «подворья»: там можно было продегустировать продукцию тульских сельхозпроизводителей и пообщаться с аграриями. На площадке работала ярмарка региональных предприятий и зона фуд корта, проходили семейные эстафеты и спортивные состязания. Для детей были открыты развлекательные площадки с бесплатными мастер классами. Кульминацией праздника стал концерт творческих коллективов региона и выступление певицы Натали.

«День Тульского поля»: праздник аграрных достижений и традиций.

«День Тульского поля»: праздник аграрных достижений и традиций.

«День Тульского поля»: праздник аграрных достижений и традиций.

«День Тульского поля»: праздник аграрных достижений и традиций.