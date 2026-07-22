Юрий Любарский: о долгах потребителей и новых сервисах для абонентов

Генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Тула» Юрий Любарский.

О результатах работы региональной газовой компании рассказал генеральный директор Юрий Любарский.

– Юрий Александрович, расскажите, сколько абонентов региона «Газпром межрегионгаз Тула» сегодня обеспечивает газом?

– По состоянию на 1 июля 2026 года мы поставляем газ более 6 000 юридических лиц – это бюджетные и теплоснабжающие организации, промышленные предприятия, религиозные организации, прочие юридические лица. И конечно мы обеспечиваем газом жителей Тульской области: это почти 727 000 абонентов.

– Отопительный сезон в этом году завершился в начале мая. Зима выдалась очень снежной и морозной. С какими итогами региональная газовая компания завершила этот отопительный сезон?

– В отопительный сезон мы на 100% обеспечили выполнение всех договорных обязательств перед потребителями региона. Все абоненты получали и получают сейчас газ без перебоев и в полном объеме. Что касается итогов платежной дисциплины, то по окончанию отопительного сезона задолженность 163 тысяч жителей региона за потребленный газ составляла более 377 млн рублей. Сейчас она снизилась до 121 млн рублей, неплательщиками остаются 69 тысяч абонентов.

– Сколько с начала года жителей области уже остались без газа за долги?

– В отопительный сезон строго соблюдая требования законодательства мы не ограничиваем газоснабжения должникам с отопительными котлами. С окончанием отопительного сезона такая работа ведется на постоянной основе: уже остались без газа порядка 600 злостных неплательщиков, задолжавших за газ суммарно более 7 млн рублей.

– Сколько надо задолжать за газ, чтобы остаться без ресурса?

– Нет какой-то фиксированной суммы задолженности, за которую ограничивается поставка газа. Газоснабжающая организация имеет право в одностороннем порядке прекратить поставку газа в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение 2-х расчетных периодов подряд, то есть 2 месяцев. Но конечно наши специалисты не отправляются сразу на отключение. С каждым должником мы ведем индивидуальную работу по погашению задолженности без ограничения поставки. Это SMS-информирование, звонки специалистов, выход сотрудников к должнику, направление письменных претензий. И только если все эти меры не дают результата, абоненту направляют уведомление об отключении газа в случае неоплаты и только потом ограничивают поставку.

По состоянию на 1 июля 2026 года «Газпром межрегионгаз Тула» поставляет газ более 6 000 юридических лиц.

– А что делать потребителю, если он действительно оказался в сложной жизненной ситуации и сейчас не может платить за газ?

– В таком случае ему лучше не игнорировать наших сотрудников и не дожидаться отключения, а обратиться в обслуживающий абонентский участок «Газпром межрегионгаз Тула» и заключить соглашение о погашении задолженности в рассрочку при условии оплаты 50% долга. Мы всегда за диалог с потребителем.

– Как часто жители региона после отключения газа решаются на самовольный пуск? Или туляки стали более сознательны в плане безопасности?

– Наши специалисты на постоянной основе ведут работу по выявлению несанкционированных подключений и, к сожалению, регулярно их находят. С начала года мы уже выявили 24 случая самовольного подключения газового оборудования. Все незаконно подключенное газовое оборудование было отключено. По каждому эпизоду в правоохранительные органы поставщик газа направил заявления о привлечении лиц, совершивших несанкционированные подключения, к ответственности, предусмотренной законодательством. Еще раз хочется напомнить, что самовольное подключение к газовым сетям – это социально опасное действие, которое может привести к возникновению чрезвычайной ситуации, взрыву, пожару и гибели людей.

– Ежегодно наиболее проблемными потребителями «Газпром межрегионгаз Тула» были теплоснабжающие организации. С какими итогами ТСО Тульской области подходят к новому отопительному сезону 2026-2027?

– По итогам полугодия просроченная задолженность этой категории потребителей составляет 1 481,2 млн рублей. Это на 17,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Мы на постоянной основе ведем совместную работу с Правительством региона по исполнению графика погашения просроченной дебиторской задолженности проблемных теплоснабжающих организаций Тульской области. На текущий момент график исполняется в полном объеме. Если говорить о цифрах, то наибольшую просроченную задолженность накопили два крупнейших теплоснабжающих предприятия региона – АО «Тулатеплосеть» и ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула». Их суммарный долг на 1 июля 2026 года составил 1 099,8 млн рублей. Эти предприятия уже направили нам графики расчетов до 1 января 2027 года, которые включены в сводный график проблемных теплоснабжающих организаций Тульской области. Вызывают опасения долги МУП «Одоевское ЖКХ», ООО «РГК-Новогуровский» и ООО «РГК» (Узловая), которые накопили суммарную задолженность более 160 млн рублей и сейчас находятся в процедуре банкротства.

– Есть ли теплоснабжающие организации в вашем «белом списке»?

– Конечно, наилучшими плательщиками среди теплоснабжающих организаций стали компании холдинга ООО «Компания коммунальной сферы», которые поставляю тепло потребителям Алексинского, Веневского, Дубенского, Плавского, Чернского, Ефремовского, Узловского районов и г. Новомосковска.

– Как обстоят дела с оплатой у основных потребителей природного газа Тульской области: промышленных предприятий?

– В этой категории потребителей сейчас наблюдается незначительный рост задолженности за счет неисполнения обязательств по оплате такими крупными предприятиями, как ООО «Цветочный сад», АО «Новомосковский завод керамических материалов», АО «Тульское ОКБА», АО «Новомосковскогнеупор». Суммарная просроченная задолженность промышленных потребителей по состоянию на 1 июля 2026 года составляет более 129 млн рублей.

Основным проблемным промышленным потребителем стало ООО «Воловский бройлер», которое не оплачивает потребленный газ с мая 2026 года. Задолженность предприятия сейчас составляет порядка 22,4 млн рублей. С 18 июня мы вынуждены были полностью прекратить поставку газа птицеводческому комплексу.

Одновременно подаются исковые заявления в арбитражный суд для принудительного взыскания задолженности и штрафных санкций (пени) за просрочку оплаты природного газа.

– Мы много говорили о платежной дисциплине. Расскажите, а что делает компания для удобства своих абонентов в плане оплаты и передачи показаний прибора учета газа?

– Региональная газовая компания не стоит на месте. Мы регулярно внедряем новые инструменты, которые позволяют нашим абонентам быстро и удобно оплачивать услуги газоснабжения и передавать показания счетчика. Сегодня жители региона могут оплатить потребленный газ не только через банковские сервисы и в отделениях Почты России, но и на официальном сайте компании в разделах «Услуги без регистрации» и «Личный кабинет абонента». Кроме того, можно установить мобильное приложение «Мой газ», где удобно получать все наши услуги и отслеживать историю начислений и платежей. Что касается передачи показаний, то помимо возможности сделать это на нашем сайте в разделах, о которых мы уже говорили в рамках оплаты, мы реализовали возможность передачи показаний счетчика голосовым сообщением роботу-автоответчику по номеру телефона 8-800-100-12-04 в круглосуточном режиме. Также мы запустили новый сервис передачи показаний в российском мессенджере MAX. Нужно лишь отправить фотографию счетчика на номер телефона, указанный в ежемесячной квитанции. Новый сервис не требует ввода дополнительных данных и регистрации. Поэтому каждый сможет найти для себя удобный вариант. Но абонентам важно помнить: несмотря на то, что сроки оплаты сдвинулись до 15 числа ежемесячно, показания счетчиков принимаются поставщиком по-прежнему до 10 числа.

ООО «Газпром межрегионгаз Тула». На правах рекламы.