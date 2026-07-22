«Хавейл»: сила команды в каждом автомобиле

Дружная и профессиональная команда - залог успеха компании. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня мы расскажем о людях, чей профессионализм стоит за высокими показателями предприятия. Напомним, что на данный момент завод – один из лидеров по объему выпуска автомобилей в России. Чтобы держать такую планку и продолжать расти, любой компании необходимы кадры: знающие, желающие идти вперед вместе с предприятием, развиваться не на словах, а на деле.

Заместитель директора департамента по управлению персоналом Александр Верняев. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

– В настоящее время в компании востребованы наладчики технологического оборудования, слесари по ремонту автомобилей, слесари-инструментальщики, водители погрузчиков и другие специалисты, – говорит заместитель директора департамента по управлению персоналом Александр Верняев. – Мы предлагаем конкурентную заработную плату, возможность стажировки в Китае, практику индивидуального обучения. Процесс передачи необходимых компетенций отлажен на предприятии, поэтому мы рассматриваем кандидатов и без опыта работы. Особенно ценим инициативных ребят с желанием обучаться и развиваться вместе с компанией.

Сергей Репин, заместитель директора департамента технического обслуживания оборудования. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

– Я трудоустроился на завод в 2019 году на самую младшую производственную должность: опыта не было, неоконченное на тот момент высшее техническое образование, – вступает в разговор Сергей Репин, заместитель директора департамента технического обслуживания оборудования. – Но благодаря желанию расти, упорству характера и производственным достижениям меня сначала перевели на должность механика цеха, потом последовательно на должность начальника участка, заместителя главного механика, главного механика, руководителя инженерно-технического отдела... Сейчас я заместитель директора департамента. Большой карьерный путь, который я прошел, это показатель того, что люди, которые трудоустроены на наше предприятие, при наличии здоровых амбиций могут достичь многого. Мы стараемся продуктивно растить успешную команду. Даем шанс каждому, кто приходит к нам, – на предприятии работает эффективный план обучения и развития для каждого сотрудника: за два года человеку предоставляется полная база для того, чтобы он приобрел, по сути, инженерные навыки. При старании, желании и ответственности будет и достойная зарплата, и карьерный рост.

Евгений Гарифзянов, начальник смены цеха сварки. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

– До 2020 года я работал в сфере, не связанной с производством, автомобилестроением, – рассказывает Евгений Гарифзянов, начальник смены цеха сварки. – Но вдруг пришло желание поработать с металлом. Я устроился сюда оператором цеха сварки. Представления не имел, что такое сварка, как работать с металлом, какие инструменты применяются. Через какое-то время мне это понравилось, я втянулся, быстро обучился и в течение шести лет от оператора «дошел» до начальника смены цеха сварки – а это 500 человек. Если говорить о вовлеченности молодых людей: при наличии у человека стремления и интеллекта расти на этом динамично развивающемся предприятии можно легко и за короткий промежуток времени. Приходите к нам на работу! Не пожалеете.

Татьяна Филиппова, специалист по статистике. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Татьяна Филиппова, специалист по статистике:

– Я устроилась на завод в 2024-м на должность оператора, а спустя год, заметив мою вовлеченность, меня перевели на следующую ступень. Если говорить о динамике карьерного роста, здесь можно добиться достижений: у нас не смотрят на формальные «регалии», обращают внимание на результативность, отношение к делу. Руководство внимательно слушает каждого, заботится о коллективе, поэтому планирую здесь расти дальше. Своей работой горжусь!

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В формате круглого стола сотрудники предприятия рассказали корреспонденту "КП" о своем профессиональном пути в компании. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Пообщавшись с дружной и позитивной командой автозавода, понимаешь: успех компании именно в людях, которые вкладывают в работу не только знания, но и частичку своей души! Хотите стать частью успешной команды? Пробуйте! Здесь рады новым сотрудникам, готовым уважать корпоративные ценности компании, стремящимся расти профессионально.

На предприятии работает эффективный план обучения и развития для каждого сотрудника. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Продолжение рассказа о людях компании «Хавейл» читайте в «Комсомолке» уже в августе.

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