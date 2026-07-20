Спецназовцы тульского СОБР «Буран» раскрыли юным гостям "Детской республики «Поленово» тайны своей профессии.

Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» и было посвящено юбилею ведомства и 105-летию Центрального округа войск правопорядка.

Сотрудники СОБР подготовили для ребят обширную программу. Началось всё с просмотра фильма об истории отряда и его боевых буднях. Затем офицеры рассказали о структуре спецподразделения, о том, какие задачи оно выполняет, и почему для бойца так важны не только физическая форма, но и постоянное самосовершенствование.

Спецназовцы тульского СОБР «Буран» раскрыли юным гостям "Детской республики «Поленово» тайны своей профессии

«Физическая подготовка — это только часть работы. Настоящий профессионал должен постоянно учиться, развиваться и быть готовым к любым нестандартным ситуациям», — пояснили росгвардейцы в ходе оживлённого диалога с детьми.

Самым зрелищным этапом стала выставка оружия и экипировки. Школьники с интересом рассматривали современные образцы вооружения, специальные средства, примеряли элементы боевого снаряжения. Настоящий ажиотаж вызвали беспилотники: сотрудники показали, как устроены дроны и как с их помощью ведётся воздушная разведка.

Спецназовцы тульского СОБР «Буран» раскрыли юным гостям "Детской республики «Поленово» тайны своей профессии

Также с ребятами провели беседу о том, как действовать при обнаружении подозрительных предметов. А завершился визит практическими упражнениями — каждый желающий мог почувствовать себя снайпером за учебным тренажёром или оператором БПЛА, попробовав управлять квадрокоптером.

Спецназовцы тульского СОБР «Буран» раскрыли юным гостям "Детской республики «Поленово» тайны своей профессии

Дети были настолько увлечены общением с гостями, что не спешили расходиться даже после завершения программы. Общая фотография стала тёплым напоминанием об этой встрече.

Спецназовцы тульского СОБР «Буран» раскрыли юным гостям "Детской республики «Поленово» тайны своей профессии

Отряд «Буран» был создан 4 апреля 1994 года, а своё имя получил в ноябре 2021-го. За десятилетия службы бойцы заслужили репутацию настоящей элиты спецназа, с честью выполняя самые сложные боевые задачи.

Такие встречи, организованные пресс-службой регионального управления Росгвардии, играют большую роль в воспитании подрастающего поколения. Они не только делают каникулы ярче, но и позволяют детям узнать больше о защитниках правопорядка, а возможно — и выбрать свой путь в жизни.