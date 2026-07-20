Спецназовцы тульского СОБР «Буран» раскрыли юным гостям "Детской республики «Поленово» тайны своей профессии.

Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» и было посвящено юбилею ведомства и 105-летию Центрального округа войск правопорядка.
Сотрудники СОБР подготовили для ребят обширную программу. Началось всё с просмотра фильма об истории отряда и его боевых буднях. Затем офицеры рассказали о структуре спецподразделения, о том, какие задачи оно выполняет, и почему для бойца так важны не только физическая форма, но и постоянное самосовершенствование.
«Физическая подготовка — это только часть работы. Настоящий профессионал должен постоянно учиться, развиваться и быть готовым к любым нестандартным ситуациям», — пояснили росгвардейцы в ходе оживлённого диалога с детьми.
Самым зрелищным этапом стала выставка оружия и экипировки. Школьники с интересом рассматривали современные образцы вооружения, специальные средства, примеряли элементы боевого снаряжения. Настоящий ажиотаж вызвали беспилотники: сотрудники показали, как устроены дроны и как с их помощью ведётся воздушная разведка.
Также с ребятами провели беседу о том, как действовать при обнаружении подозрительных предметов. А завершился визит практическими упражнениями — каждый желающий мог почувствовать себя снайпером за учебным тренажёром или оператором БПЛА, попробовав управлять квадрокоптером.
Дети были настолько увлечены общением с гостями, что не спешили расходиться даже после завершения программы. Общая фотография стала тёплым напоминанием об этой встрече.
Отряд «Буран» был создан 4 апреля 1994 года, а своё имя получил в ноябре 2021-го. За десятилетия службы бойцы заслужили репутацию настоящей элиты спецназа, с честью выполняя самые сложные боевые задачи.
Такие встречи, организованные пресс-службой регионального управления Росгвардии, играют большую роль в воспитании подрастающего поколения. Они не только делают каникулы ярче, но и позволяют детям узнать больше о защитниках правопорядка, а возможно — и выбрать свой путь в жизни.