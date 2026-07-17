Основатель агентства «Я на Праздник» Яна Загорцева на радио «КП-Тула» пригласила юных туляков на ежегодный фестиваль «Дети – это праздник!»

Основатель агентства «Я на Праздник» Яна Загорцева на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Детские праздники перестали быть просто игрой с аниматорами - сегодня это погружение в новую реальность. Тренд 2026 года - комбинация разных активностей и шоу, которые становятся мощным акцентом, который задает настроение, вовлекает детей и оставляет яркие впечатления. При этом дети не просто пассивные зрители - они активно участвуют в происходящем: играют, танцуют, сами помогают создавать эффекты.

Основатель агентства «Я на Праздник» Яна Загорцева с ведущим Михаилом Чукановым на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Что ждет гостей Второго ежегодного детского фестиваля «Дети – это праздник!» (0+), который пройдет 26 июля в ресторанном комплексе «Берендей»? Какие локации и сюрпризы от организаторов? Легко ли органично вплести театральную «Лесную сказку» в формат шоу? Как сделать праздник ярким, запоминающимся событием? Обо всем этом и многом другом рассказала в гостях программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» в Туле известный тульский организатор детских и семейных праздников, основатель агентства «Я на Праздник» Яна Загорцева.

Основатель агентства «Я на Праздник» Яна Загорцева в гостях на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

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18 июля в 11.00 и 13.00,

19 июля в 13.00 и 15.00,

20 июля в 11.00 и 15.00,

21 июля в 13.00 и 17.00,

22 июля в 11.00 и 15.00,

23 июля в 13.00 и 17.00,

24 июля в 11.00 и 15.00,

25 июля в 13.00 и 17.00.

Основатель агентства «Я на Праздник» Яна Загорцева на радио «Комсомольская правда» в Туле.

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