Основатель агентства «Я на Праздник» Яна Загорцева на радио «КП-Тула» пригласила юных туляков на ежегодный фестиваль «Дети – это праздник!»

Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
Детские праздники перестали быть просто игрой с аниматорами - сегодня это погружение в новую реальность. Тренд 2026 года - комбинация разных активностей и шоу, которые становятся мощным акцентом, который задает настроение, вовлекает детей и оставляет яркие впечатления. При этом дети не просто пассивные зрители - они активно участвуют в происходящем: играют, танцуют, сами помогают создавать эффекты.
Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
Что ждет гостей Второго ежегодного детского фестиваля «Дети – это праздник!» (0+), который пройдет 26 июля в ресторанном комплексе «Берендей»? Какие локации и сюрпризы от организаторов? Легко ли органично вплести театральную «Лесную сказку» в формат шоу? Как сделать праздник ярким, запоминающимся событием? Обо всем этом и многом другом рассказала в гостях программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» в Туле известный тульский организатор детских и семейных праздников, основатель агентства «Я на Праздник» Яна Загорцева.
Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП
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18 июля в 11.00 и 13.00,
19 июля в 13.00 и 15.00,
20 июля в 11.00 и 15.00,
21 июля в 13.00 и 17.00,
22 июля в 11.00 и 15.00,
23 июля в 13.00 и 17.00,
24 июля в 11.00 и 15.00,
25 июля в 13.00 и 17.00.
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